Власти Санкт-Петербурга придумали новый налоговый сбор

Бюджет Санкт-Петербурга трещит по швам. Немалую роль в этом сыграли недавние изменения федерального законодательства, касающиеся налогов. О проходящем 27 августа «нулевом» чтении бюджета в городском парламенте рассказала «Фонтанка».

«С 1 января для компаний отменяют налог на движимое имущество. Это приведёт к потере городом 18 млрд рублей. Это серьёзный удар по региональному бюджету», — заявил на заседании глава комитета по финансам Смольного Алексей Корабельников.

По его словам, федеральные власти готовят предложения о компенсациях для регионов, однако ни одно из них не может покрыть потерь Петербурга.

Также, по словам Корабельникова, до 2024 года не станут увеличивать ставку по налогу на прибыль. В результате бюджет недосчитается еще 9 млрд рублей.

Правительство Санкт-Петербурга возлагает надежды на туристический сбор. Власти надеются, что если в Налоговый кодекс внесут соответствующую норму, то взимать его можно будет уже с 1 января 2019 года. Размер сбора предлагается установить на уровне 1-2% от стоимости проживания туриста.