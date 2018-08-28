Налогоплательщик ЮЛ обновили

medyza Друзья, подскажите кто нибудь заказывал разработку правил внутреннего контроля? что то совсем не ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

natalisa52 Извращённый менталитет нашей власти заставляет нас делать всё с точностью до наоборот. Если предп... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

tinka10_03 Над.К, Ваше мнения понятно. Надеюсь, найдутся и другие смелые люди, которые рискнут высказат... Как сэкономить НДС?

Nаdine ToT, Вы писали:э нет, товарищи, не скажИте. На Клерке есть возможность зарегестрироваться через ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

НатальяС Как проверить соблюдение санитарных и гигиенических норм каждым таким бизнесменом? У нас эт... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в королевстве кривых зеркал.... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К tinka10_03, т.е. вы можете негативно отзываться об авторе материалов, а я не могу у вас поин... Как сэкономить НДС?

Над.К я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помещения, сотрудникам ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

bestiya7460 Над.К, Вы писали:bestiya7460, о каком бизнесе вы пишете? Вы бизнесом назвали выпечку тортов дома ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

tinka10_03 Над.К, Вы писали:tinka10_03, а что, начинающие все перевелись? Да и вообще, если так рассуждать, ... Как сэкономить НДС?

Вислоухая Женская логика, а, вы просто не любите красный цвет? Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Над.К tinka10_03, а что, начинающие все перевелись? Да и вообще, если так рассуждать, то вся бухпресса ... Как сэкономить НДС?

Над.К Потому что это и недобросовестная конкуренция Кого с кем? Конкуренция может быть при равных... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Женская логика А я не регистрировалась потому, что зелененький замочек в строке становился красным. А сейчас так... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

FA tinka10_03, Вы писали:итоге вернемся к товарному обмену, как в 90-х) испеченный тортик в оплату з... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

tinka10_03 В итоге вернемся к товарному обмену, как в 90-х) испеченный тортик в оплату за наращивание ресниц... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

tinka10_03 FA, Вы писали:Жалко, что нет возможности выбрать 2 варианта - первый и второй. При подведении ито... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

tinka10_03 Natali Kr, Вы писали:Я корыстно поинтересуюсь - а что будет с оплатой при 6-часовом рабочем дне. ... Клерки хотели бы работать меньше

Natali Kr Даже и не знаю как отнестись. с одной стороны задолбали разные призывы идти на митинг и свергать ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Natali Kr Это они еще на сайтах по вязанию не были.... вот где размашистые налоговые нарушения.... лови ...... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Natali Kr Я корыстно поинтересуюсь - а что будет с оплатой при 6-часовом рабочем дне. Потому что, если она ... Клерки хотели бы работать меньше