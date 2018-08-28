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Налогоплательщик ЮЛ обновили

На сайте ГНИВЦ опубликована новая версия программы «Налогоплательщик ЮЛ» 4.58.5.

Изменения по сравнению со старой версией незначительны - добавлена возможность формировать уведомления о контролируемых сделках КНД 1110025 по новой форме, установленной приказом ФНС РФ от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» применяется для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности и справки по форме 2-НДФЛ.

 

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