Путин выскажет своё мнение о пенсионной реформе в ближайшее время

Президент России Владимир Путин намерен сделать детальное заявление по изменению пенсионной системы в ближайшее время, возможно уже в среду, 29 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава государства уже говорил, что ему не нравится ни один из вариантов повышения пенсионного возраста.

Сегодня, на проходящем совещании по социально-экономическим вопросам, Путин попросил не забывать, что «все решения будут касаться судеб миллионов людей» и должны учитывать интересы граждан.

По словам Президента он «постоянно и внимательно» следит за ходом дискуссии, и у него «сложилось свое мнение по этому кругу вопросов».

Однако не стоит надеяться на то, что реформу отменят. Поскольку Путин тут же заявил о том, что законопроект хоть и жесткий, но необходимый.