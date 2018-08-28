Суд снизил штраф за опоздание со сдачей отчета в десятки раз

Судьи посчитали штраф в размере 207,8 тыс. рублей за один день опоздания со сдачей отчета, не отвечающим принципам справедливости и снизили размер взыскания более чем в 40 раз.

Компания не смогла сдать отчет 4-ФСС в установленные законом сроки, из-за повреждения жесткого диска компьютера. Отчет был предоставлен в ФСС с опозданием на один день.

Фонд социального страхования оштрафовал страхователя за несвоевременную сдачу отчетности на 207,8 тыс. рублей. Компания обратилась в суд.

Судьи встали на сторону компании-страхователя и снизили размер штрафа до 5 тыс.рублей.

ФСС пытался оспорить такое решение, но безуспешно.