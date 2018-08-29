Когда иностранному сотруднику положено пособие по больничному

Имеет ли право на пособие из ФСС иностранный гражданин, зависит от его статуса.
Право на пособия, как любой работающий гражданин, имеют постоянно или временно ПРОЖИВАЮЩИЕ на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства.
Лица, временно ПРЕБЫВАЮЩИЕ в РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), имеют право на оплату больничного при условии уплаты за них страховых взносов их работодателями, за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступило заболевание (травма).
Таким образом, нужно отсчитать 6 месяцев с момента трудоустройства, и, соответственно, уплаты страховых взносов, после истечения которых у иностранного гражданина появиться право на получение пособия.
Размер страховых взносов за иностранных сотрудников составляет 1,8 %.
Такие разъяснения дает на своем сайте отделение ФСС по Удмуртии.
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