С Мегафона через суд взыскали 8,6 млн. рублей за «Ждуна»

Арбитражный суд Москвы по иску ООО «Си Ди Лэнд Контакт», лицензиата части авторских прав на «Ждуна», взыскал с ПАО «Мегафон» 8,6 млн. рублей компенсации за нарушение прав на произведение изобразительного искусства, передает РАПСИ.
Истец просил взыскать с ответчика 10 миллионов рублей, но суд ограничился суммой в 8,6 млн.
ООО «Си Ди Лэнд Контакт» (лицензиат) приобрело права на «Ждуна» у голландского скульптора Маргарет Ван Бревурт (лицензиар).
Напомним, «Ждун» — оригинального произведения изобразительного искусства, фантазийного существа с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, а также руками человека.
Отметим, что в Арбитражных судах на рассмотрении многочисленные находятся иски «Си Ди Лэнд Контакт» к физическим и юридическим лицам.
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