С Мегафона через суд взыскали 8,6 млн. рублей за «Ждуна»

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ВаляЧел просто да не просто, зависит от ценника это разве ко мне упрек? Тем более, зачем наби... Что делать после увольнения с работы: восемь важных шагов

Nаdine frolova lena, Вы писали:Это не всегда удобно. Я вот например читаю на разных средствах клерк, на ... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

Nаdine :) По поводу "нарисуем НДС 10%" - дамы и девицы, а также отдельные примкнувшие к ним... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

topvisa ToT, Вы писали:topvisa, да иногда бывает неожиданно смешно Сочувствую, что бывает неожиданно... Генератор отговорок

MissCherie Да и проституция как социальное явление была, есть и будет. И не сильная то с ней борьба идет.. Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

medyza ПВК должны быть разработаны в месячный срок с момента регистрации ИП ))) если что. вот я работаю ... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Vikentia в каком смысле штраф за несвоевременную пвк? мы ее должны куда то еще в сроки сдать, что ли? чего... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

ToT topvisa, да иногда бывает неожиданно смешно Генератор отговорок

MissCherie Нет, в итоге мы придем к цивилизованному рынку. Когда каждый, кто получает доход - платит налог. ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

topvisa Если смех на работе подутих и хочется домой, пригодится этот генератор. Добавить озвучку и замену... Генератор отговорок

ananasik-s Правильно я понимаю, что как минимум до получения предписания можно в Финмониторинге не регистрир... Оказываете бухгалтерские или юридические услуги? Теперь для вас новые правила

Wern Над.К, Вы писали:я бизнесом назвала тех, кто это делает не дома и тех кто платит за аренду помеще... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Старый ворчун MissCherie, Вы писали:Товарищи, о чём Вы?? Вы о чём вообще??? У меня ощущение, что я в коро... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

frolova lena Это не всегда удобно. Я вот например читаю на разных средствах клерк, на телефоне, компьютере, да... Возможности анонимов на «Клерке» урезаны

MissCherie Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сид... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты