Во сколько Путин выступит сегодня с заявлением о пенсионной реформе

Над.К, Вы писали:А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без ...
Да, соглашусь, Сбербанк хуже всех. Набраны толпы тупых "маринок", которые ничего не знают и не ум...
А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онлайн-кассы, а без новой ЭЦП
ВаляЧел, Вы писали:Тут мы делаем хитрее - если оборот получается совсем копеечный - мы платим 10%...
Anastassya_Mayer, Вы писали:"Меня терзают смутные сомненья", что как бы таких вот "предпенс...
У нас уже давно по законам никто не живёт. Мы все живём по директивам и письмам Минфина.
Бесплатно, аудиторы? Я вас умоляю...
И лидирует среди всех банков конечно же СБЕРБАНК!!!! Там столько я всего наслушалась в свой адрес...
А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Интересно, почему
В банках сильная текучка кадров, берут всех подряд, обучать некогда, некому, да и зачем? все равн...
В аудите есть такие понятия как "уровень существенности" и "аудиторская выборка". Так что не факт...
1) Почему бы просто не исполнить закон и избежать штрафов - хоть больших, хоть маленьких?2) Увели...
Да оно и до совещания было понятно, когда проект закона готовили, готовили из расчета чтобы было ...
Пережили и даже не заметили отсутствия моего бесценного комментария :) Значит, возможно, он был ...
Ну завтра мы и услышим тоже самое, что было сказано на совещании... имхо... грустно :(
Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с тем, что нельзя буде...
Очень хочется верить в абсолютную порядочность всех надомных предпринимателей Не верите? Та...
ВаляЧел, Вы писали:Я даже не представляю, что начнется, если до портних-надомниц доберутся... Это...
Над.К, Вы писали:Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости ...
Ох, а как же те, кто получил доход в натуральной форме? Если одна бабушка соберет урожай с огород...
ildarinvest, при чем здесь упрямство клиентов? Если мне, как клиенту приходится объяснять элемент...
С кем поспорить?Ставлю на то, что реформу не отменит и даже думаю не смягчит. И вообще это он сам...
Штрафы там же сразу же можно уплатить?
Непрофессионально и неэтично))) Где у нас профессионалов то готовят? Их что, специально обучают ч...
Я даже не представляю, что начнется, если до портних-надомниц доберутся... Это ж, чтобы брюки под...
Тут мы делаем хитрее - если оборот получается совсем копеечный - мы платим 10%, потому что от мал...
Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости налогов, а с точк...
Федеральные телеканалы изменили сетки вещания на 29 августа, чтобы показать видеообращение презид...
Уважаемые Надя.К и Старый ворчун! По-моему, вы увлеклись) Вы можете иметь собственное мнение по о...
Я что-то тоже сегодня не в себе... Может, из-за полнолуния...Одна моя знакомая девушка - професси...
плохо конечно, но сказать "будь ты проклята" тоже не есть хорошо ... так что каждый получил то, ч...
О чем я говорила много лет... Идите ко мне бандерлоги! Следующие на очереди - бухгалтера...
1. И по первому и по второму - да, и это в ТОМ ЧИСЛЕ! О как! Т.е. если бы проститутки плати...
glav=buh, Вы писали:А при чем тут семейный ужин, обед и т.д. Мы же говорим не об семейных тортика...
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