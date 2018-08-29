Клерк.Ру
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Во сколько Путин выступит сегодня с заявлением о пенсионной реформе

Владимир Путин наконец-то выступит  с телеобращением по поводу изменения пенсионного законодательства.

Случится это уже сегодня, в 12 часов по московскому времени. На выступление телекомпании отводят 35 минут.

Клерк обязательно расскажет вам о том, что же Президент РФ думает о повышении пенсионного возраста.

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