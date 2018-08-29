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Путин предложил смягчить пенсионную реформу

То, о чем много говорили, случилось — Владимир Путин решил смягчить пенсионную реформу.

Он предложил понизить предлагаемый возраст выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, заявив, что повышение на 8 лет несправедливо, поскольку мужчинам повышают только на 5 лет.

Также он предложил установить досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас - они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

Кроме того, президент предложил гражданам, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, предоставить право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Особое внимание был уделено гражданам «предпенсионного возраста». Президент заявил о необходимости дополнительных гарантий таким людям на рынке труда.

На переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию.  Для работодателей  должна быть введена административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста, считает Путин.

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