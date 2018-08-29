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Введение прогрессивной шкалы НДФЛ не спасет ситуацию с пенсионной системой

Правительство рассматривало и другие варианты, другие резервы для обеспечения устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. Одно из таких возможных решение – введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

По оценкам Минфина применение повышенной ставки налога в 20%  к высоким доходам, может дать порядка 75–120 миллиардов рублей в год.

Этих средств, в лучшем случае, хватит на 6 дней, потому что ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин, выступая сегодня перед гражданами.

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