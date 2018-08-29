Клерк.Ру

Кудрин назвали заявление Путина необходимым для реализации национальных идей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал в своём Twitter выступление Владимира Путина, касающееся пенсионной реформы.

«Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — написано на странице Кудрина.

В комментарии  на странице главы Счетной палаты люди интересуются, о каких национальных целях идет речь. Впрочем, большинство мнений написано нецензурными словами, поскольку цензурных явно уже не хватает.

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