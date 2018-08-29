Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии

Поводом для данной меры банк называет «недоплату налогов».Ага, взяли на себя фи...
Приемы фискалов все больше напоминают ребят из 90-х....Они знают как и сколько нужно собрать,но п...
ругой вопрос, что закон менять нужно, но это уже к деятелям вроде овального тема Т.е. неспр...
glav=buhВо, что я и хотел сказать. Мы живем в стране N. В стране есть закон. Закон может быть туп...
У меня работники вообще не хотят работать по трудовым договорам. . потому что вызов на допрос мно...
Никто не будет их брать на работу... Нет пенсионера- нет проблем... Какой идиот это всё придумал....
Настоящий, но нелегальный. Они не продают ничего запрещенного. Кто хочет действительно ( ...
Над.К, Вы писали: Видите ли, круг покупателей домашних тортиков весьма узок. И если тот, кто...
Вот не разбираюсь, как это будет по оформлению, Не разбираетесь, но уже пишете. Забавно Ид...
Да? точно?? А почему-то когда нас уверяют, что для нашего же блага поднимут нам пенсионный ...
Объявленная коррекция пенсионной реформы не изменила ее существа и не изменит крайне негативного ...
Замечательно предлагать заведомо непроходные вещи. И бюджет не пострадает, и за народ порадели...
latikva, Вы писали:Над.К, Вы писали:. Почему нянечка в детском саду или медсестра в поликлинике, ...
forest_imp, Вы писали:Вот защитники говорят, мол в просвещенных европах такие доходы даже за день...
На данный момент люди занимаются незаконным бизнесом, Уфф... Еще раз написать, что даже пр...
Вот защитники говорят, мол в просвещенных европах такие доходы даже за деньги не считают. Так мы ...
Т.е. в Москве надомников пусть дерут, а вот в регионах ни-ни! Вот опять яркий пример переде...
Над.К, Вы писали: Вы московские заработки не равняйте со всей страной. В регионах у людей не...
Вы московские заработки не равняйте со всей страной. В регионах у людей нет столько денег, ...
Моя маникюрша все время принимает на дому, у нее почти каждый день полная запись, выходит больше ...
Старый ворчун, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Над.К Только у вас с ног на голову все поставле...
Над.К, Вы писали:.Кроме того, в стопятый раз - по нашим законам невозможно дома ни тортики печь, ...
glav=buh, Вы писали:Над.К Только у вас с ног на голову все поставлено - сначала надо содрать...
Над.К, Вы писали: Потому что у неё это постоянная работа. У неё и стаж идет. Мы же о подрабо...
alex1995, Вы писали: президент обманул своих избирателей Не надо на него клеветат...
Над.К Только у вас с ног на голову все поставлено - сначала надо содрать налоги, а потом как...
Тогда каждый, кто получает доход - платит налог, а каждый, кто производит товар - отвечает за кач...
сами покупаете эту еду с рук и вам это выгодно, потому что дешевле, чем в магазине Я лично&...
Над.К Так надо сначала создать нормальные условия для самозанятых ежематерей, а ...
Над.К, Вы писали:Так надо сначала создать нормальные условия для самозанятых ежематерей, а потом ...
MissCherie, Вы писали:Сколько же налогов вы желаете видеть от тортиков, маникюра, эпиляции и ресн...
Вела ИП на УСН в Контуре - элементарно, что называется "для чайников". Потом ООО на УСН в "Мое де...
Геноцид и рабство. Думаю, что 1. исчезнут после всех реформ "малые муниципальные образования" тип...
привыкли все на халяву рассчитывать... Т.е. те, кто проработал 30-35 лет - халявщики? Вы, з...
А я хочу видеть равенство перед законом всех: и легальных предпринимателей, и яжематерей. ...
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