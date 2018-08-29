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Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии

Планов по запрету для пенсионеров получать одновременно пенсию и зарплату в правительстве нет, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в эфире телекомпании НТВ.

«Конечно, как действующие, так и предложения нового пенсионного законодательства не предусматривают ограничений для людей, которые сохраняют рабочее место и получают пенсию. То есть у нас нет ограничения на возможность получения пенсии одновременно с зарплатой», — сказал Пудов, отвечая на вопрос ведущего.

Он подтвердил, что и в законопроете и в поправках к нему подобных предложений нет.

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