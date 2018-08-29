Работающих пенсионеров не будут лишать пенсии

Василек70 Приемы фискалов все больше напоминают ребят из 90-х....Они знают как и сколько нужно собрать,но п... В ИФНС лучше знают, какую зарплату вы должны платить своим сотрудникам

Над.К ругой вопрос, что закон менять нужно, но это уже к деятелям вроде овального тема Т.е. неспр... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

forest_imp glav=buhВо, что я и хотел сказать. Мы живем в стране N. В стране есть закон. Закон может быть туп... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

natalisa52 У меня работники вообще не хотят работать по трудовым договорам. . потому что вызов на допрос мно... В ИФНС лучше знают, какую зарплату вы должны платить своим сотрудникам

natalisa52 Никто не будет их брать на работу... Нет пенсионера- нет проблем... Какой идиот это всё придумал.... Какой штраф грозит работодателям за увольнение предпенсионеров

forest_imp Да? точно?? А почему-то когда нас уверяют, что для нашего же блага поднимут нам пенсионный ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

historyfoto Объявленная коррекция пенсионной реформы не изменила ее существа и не изменит крайне негативного ... Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Елена_N Замечательно предлагать заведомо непроходные вещи. И бюджет не пострадает, и за народ порадели... Страховые взносы за сотрудников предпенсионного возраста предлагают существенно снизить

Nаdine forest_imp, Вы писали:Вот защитники говорят, мол в просвещенных европах такие доходы даже за день... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

forest_imp Вот защитники говорят, мол в просвещенных европах такие доходы даже за деньги не считают. Так мы ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Т.е. в Москве надомников пусть дерут, а вот в регионах ни-ни! Вот опять яркий пример переде... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

latikva Над.К, Вы писали: Вы московские заработки не равняйте со всей страной. В регионах у людей не... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

glav=buh Вы московские заработки не равняйте со всей страной. В регионах у людей нет столько денег, ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Моя маникюрша все время принимает на дому, у нее почти каждый день полная запись, выходит больше ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

glav=buh Старый ворчун, Вы писали:glav=buh, Вы писали:Над.К Только у вас с ног на голову все поставле... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Над.К, Вы писали:.Кроме того, в стопятый раз - по нашим законам невозможно дома ни тортики печь, ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Старый ворчун glav=buh, Вы писали:Над.К Только у вас с ног на голову все поставлено - сначала надо содрать... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

latikva Над.К, Вы писали: Потому что у неё это постоянная работа. У неё и стаж идет. Мы же о подрабо... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

glav=buh Над.К Только у вас с ног на голову все поставлено - сначала надо содрать налоги, а потом как... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Тогда каждый, кто получает доход - платит налог, а каждый, кто производит товар - отвечает за кач... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К сами покупаете эту еду с рук и вам это выгодно, потому что дешевле, чем в магазине Я лично&... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Над.К, Вы писали:Так надо сначала создать нормальные условия для самозанятых ежематерей, а потом ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты