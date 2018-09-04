ИП - фотограф может применять ПСН даже если его заказчики - юрлица

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 346.43 НК патентная система налогообложения может применяться ИП в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий.

При этом применение ПСН в отношении указанной деятельности не ставится в зависимость от того, кто именно является заказчиком по договору на оказание данных услуг (юридические или физические лица).

Исходя из этого ИП, осуществляющий деятельность по оказанию услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий, вправе предоставлять услуги как физическим лицам, так и юридическим лицам.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-12/55136 от 06.08.2018.