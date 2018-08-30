Маркировка лекарств продолжится

Wern, Вы писали:Над.К, Вы писали:А без онлайн-кассы вы СЗВ-М сдать не сможете? Не без онла...
forest_imp, Вы писали:Навальный и так хорошо живет, как будто ему есть дело до ИПшных налогов или...
Мадама, Вы писали:Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с те...
что налоги несправедливые - это перебор! 6% с дохода - в какой стране вы найдете налоги ниже?&nbs...
Mrs AnRe, Вы писали:nadezhdap_kor, Вы писали:А как все грамотно вывернули: правительство плохое, ...
И не надо песен про страховые взносы. Они же вычитаются из налога. Ничего, что доход может ...
nadezhdap_kor, Вы писали:А как все грамотно вывернули: правительство плохое, п-н хороший.. Все-та...
Т.е. несправедливые и дурацкие законы в нашей стране должны меняться по инициативе Навального (вы...
А как все грамотно вывернули: правительство плохое, п-н хороший.. Все-таки есть профессионалы в г...
Nаdine, Вы писали:Началось в колхозе утро(с). Товарищи, хорош цапаться! Неужели непонятно, ...
Началось в колхозе утро(с). Товарищи, хорош цапаться! Неужели непонятно, что "они" именно э...
Путин на себя функции Бога примеряет. Счас со смертью договорится и жить будем больше ста лет.
В вопросах экономики нельзя использовать чисто бухгалтерский подход. У нас и экономики то нет про...
natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ощущение, что в в мире работаете только вы...
natalisa52, Вы писали:Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ощущение, что в в мире работаете только вы...
Над.К, Вы писали: Но не надо верещать, что меня наказали несправедливо Прежде всего говорили о гл...
Natali Kr, Вы писали:Ну хоть бы фотки приложили что ли... Добавили фотку.
ну да, ну да, сначала придумать людоедский закон, а потом пытаться переложить созданные проблемы ...
Но не надо верещать, что меня наказали несправедливо Прежде всего говорили о глупости происходящ...
Там по ссылке на Приказ можно посмотреть.
Вот интересно, кто то из предприятий после камерального террора стал больше перечислять нал...
Mrs AnRe, Вы писали:_ Такое ощущение, что в в мире работаете только вы и китайцы) Вы, так-то...
Очень хорошо сказал по этому поводу кто-то из форумчан о том, что, если закон настолько люд...
"А в доме ростовщика Джафара всё ещё продолжался спор..."(с) Я одного п...
Проблема то выглядит, на самом деле, очень просто (согласен с forest_imp): есть закон, его надо с...
Ну вот что вы прям удивляетесь.... весной знакомым в г. Воткинске (удмуртская Республика, м...
Ну хоть бы фотки приложили что ли...
_olgrig@list.rul, Вы писали:поработай 48 лет и аплодируй, привыкли все на халяву рассчитывать.......
_olgrig@list.rul, Вы писали:поработай 48 лет и аплодируй, привыкли все на халяву рассчитывать.......
Сложно понять где правда, где конкурентная борьба любыми способами, и, даже через заказную статью...
То есть если с 18 лет начался трудовой стаж+37 лет = в 55 лет на пенсию?А если при этом еще 2-е д...
Над.К, Вы писали:ругой вопрос, что закон менять нужно, но это уже к деятелям вроде овального тема...
Поводом для данной меры банк называет «недоплату налогов».Ага, взяли на себя фи...
Приемы фискалов все больше напоминают ребят из 90-х....Они знают как и сколько нужно собрать,но п...
ругой вопрос, что закон менять нужно, но это уже к деятелям вроде овального тема Т.е. неспр...
glav=buhВо, что я и хотел сказать. Мы живем в стране N. В стране есть закон. Закон может быть туп...
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