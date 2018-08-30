Клерк.Ру

Маркировка лекарств продолжится

Постановлением Правительства от 28 августа 2018 года №1018 до конца 2019 года продлен эксперимент по маркировке лекарственных препаратов.

Напомним, ранее предполагалось, что эксперимент завершится 31.12.2018.

В настоящее время участие в эксперименте является добровольным. Маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной с 1 января 2020 года.

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