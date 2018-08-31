Граждане без места жительства теперь могут встать на учет как налогоплательщики

ФНС опубликовала рекомендуемую форму Заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе по форме № 2-2-Учет и порядок ее заполнения.

Письмо № ГД-4-14/16699@ от 29.08.2018 размещено на официальном сайте ФНС России.

Появление новой формы связано с тем, что с 30 августа вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, позволяющие физическому лицу, не имеющему ни места жительства (места пребывания), ни недвижимости, ни транспорта, подать заявление о постановке на учет в любой налоговый орган по своему выбору.