Клерк.Ру

Сегодня в России стало на один банк меньше

Приказом Банка России с сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «К2 Банк» (г. Черкесск).

К2 Банк (АО) являлся монопродуктовой кредитной организацией, бизнес-модель которой концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях.

Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 01.08.2018 составил 9,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 5 раз, сообщает пресс-служба ЦБ.

 

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «Проблемные банки»

Все семинары по теме Проблемные банки