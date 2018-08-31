Три острые проблемы малого бизнеса: налоги, спрос и развитие

Владимир Туров, владелец и генеральный директор юридической компании «Туров и партнёры» рассказал об опросе, проведенном «Альфа-Банком». В нем приняли участие 3114 клиентов – предпринимателей и компании с выручкой до 350 миллионов рублей в год (т.е. микробизнес и малый бизнес).

Итак, первый критерий, по которому «Альфа-Банк» оценивал ситуацию и настроение в малом бизнесе, – это так называемый «индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, «значения индекса могут изменяться от -100 до 100. Положительные значения индекса показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными; отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения».

К глубочайшему сожалению, индекс настроений малого бизнеса в июне 2018 года составил -27 пунктов: это хуже, чем в 2017 году. Самый отрицательный показатель был в ноябре 2015 года: -38 пунктов. -27 пунктов – не сильно хорошо.

Пессимизм, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году у бизнесменов усилился, компании настроены на ухудшение экономической ситуации в стране и прогнозируют спад покупательской способности населения.

Когда я изучал «Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 11.07.2018 года, в этом документе Минфин писал, что на самом деле у нас инфляция чуть ли не нулевая, бюджет в этом году будет профицитным, мы получим дополнительно от нефтегазовых доходов почти 1,8 трлн рублей, покроем дефицит, и профицит бюджета составит 450 млрд рублей… Все за счет нефтегазового дохода. Минфин, говоря про микробизнес, малый и средний бизнес, подтверждает спад покупательской способности населения и снижение инвестиционной активности. «Альфа-Банк» в своих исследованиях это подтверждает. И я со своей стороны, когда проводил подобные опросы бизнесменов, тоже подтверждаю эти вещи. ВЦИОМ проводил исследования, - Владимир Туров

83% бизнесменов считают, что текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины бизнесменов ожидают ухудшения экономической ситуации в стране. С начала 2018 года покупательская способность населения в стране снизилась: об этом заявляют 73% российских бизнесменов с оборотом до 350 миллионов рублей в год.

Почти 60% российских бизнесменов заявляют, что покупательская способность продолжит снижаться. Как ни странно, все исследования подтверждены еще и Минфином. Во всех сферах наблюдается ухудшение ситуации: более половины респондентов отметили падение прибыли своей компании. Треть – снижение числа клиентов и покупок.

На чем застревает внимание бизнесменов, и что является проблемой? «Альфа-Банк» пишет, что проблема №1, которую озвучили бизнесмены, – высокие налоги и рост налоговой нагрузки. Эта проблема волнует 46% опрошенных предпринимателей, и эта доля продолжает расти. Если раньше в части, касающейся самых сильно беспокоящих факторов, бизнесмены называли снижение покупательского спроса, то сейчас на первое место вышел рост налоговой нагрузки.

На втором месте – снижение спроса (по данным «Альфа-Банка» эта проблема волнует 39% бизнесменов, по моим опросам – 35%). На третьем месте находится недостаток средств для развития: эту проблему озвучили 37%.

Какие выводы делает эксперт на основе проведенного среди предпринимателей, узнайте в статье.