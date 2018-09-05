Когда иностранцу не надо предоставлять в ИФНС перевод паспорта на русский язык

Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан, представляются в налоговые органы на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-02-08/53484 от 30.07.2018.

Для целей учета в налоговых органах иностранных граждан не требуется перевода на русский язык документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, если в таком документе персональные данные этого лица указаны не только на иностранном языке, но и на русском языке.