Когда иностранцу не надо предоставлять в ИФНС перевод паспорта на русский язык

И на каком уровне этот доход становится "совершенно другим уровнем дохода" для определения необхо...
Nаdine То есть совершенно другой уровень доходов. Вот таких обирать - грех.Кто будет ...
Тут палка в двух концах. Если зарплата не начислялась потому что вообще не было деятельности-это ...
Svetyshka, где вы в новости увидели отчет для работодателей?
Товарищи, обижаете куча клиентов - и урезанный тариф?? Нет, конечно же, у меня доста...
А почему роструд не напряжет ПФР, в который мы отправляем ежемесячно СЗВ-М, там есть вся информац...
Но сейчас посыпется, что за нытье в пользу бедных. Я работаю и плачу налоги, а они почему не долж...
Думаю, что лишить индексации могут, но только с 01.03.2018 года, до этого момента была неопределе...
Liolina, Вы писали:В СБИС от тарифа зависит - если полный, то дает нулевку подписать, а если тот,...
2ronics ну если у парикмахера хорошая машина - наверное, она не последние медяки на покупку оной ...
В СБИС от тарифа зависит - если полный, то дает нулевку подписать, а если тот, который только чер...
Насчёт критериев, кто должен платить, а кто нет. Сугубое ИМХО. Если чел зарабатывает региональный...
Курс рубля из параллельного мира Нее, как обычно - новостной отдел Клерка пишет лишь бы как...
И гуглить не надо, что предпенсионеров на предприятиях просто не будет. Ибо это дело собираются о...
Вагонные споры последнее делоКогда больше нечего питьНо поезд идет бутыль опустелаИ тянет поговор...
Интересно, а какая статья ТК сейчас позволяет необоснованно уволить по инициативе работодателя со...
А что с Форумом? Пишет Database error
Налоги и взносы с физлиц хорошо платить когда есть что кушать.
НатальяС, Вы писали:А для чего? В какой-то сфере деятельности удобнее? Когда право собственн...
Обойти всё это проще пареной репы. Со всех работников собрать заявления по собственному без даты....
Так речь не о том сколько парикмахеры платят за аренду владельцу салона, они наверное сами опреде...
ronics, Вы писали:это салон, не надомница, их там мастеров - четверо. Все, кроме хозяйки салона, ...
На садовом участке можно построить дом, а на огородном - только сарай для хранения инвентаря и ур...
Дискуссия какая-то иррациональная.Хожу к парикмахеру, лет 5-6 к одной и той же, это салон, не над...
Это прямо как муравьиная ферма: сиди и наблюдай, как развивается жизнь в их отдельном "депутатско...
Skrepo4ka, Вы писали:Nаdine, Если поставить галочку в поле "нулевой отчёт" - то да, программ...
Пользуемся. Склад делает проводку д10 к15, а бухгалтерия д15 к 60. На 15 счете сразу видно, что п...
И чуть-чуть юмора. https://youtu.be/W3IBEbdq-cc
Nаdine, Если поставить галочку в поле "нулевой отчёт" - то да, программа даже подписать не д...
ToT, Вы писали:ОМГ. 300 комментов. 305 :D Да тут в общем понятно всё. Похо...
Расходы малообеспеченных дачников на это удовольствие резко возрастут. Еще один аргумент для тещи...
Господа, остановитесь. Ну уже всё видно, что тут человеку докажешь?
Похоже вы невменяемы. Заплатите налоги и критикуйте. Не вижу смысла продолжать с вами дискуссию. ...
Паранойя в чистом виде. "Они пользуются оплаченными из моего бюджета благами, ни копейки туд...
ВаляЧел, Вы писали:он никого не напрягает, будучи реально нуждающимся, а сам обеспечивает себе то...
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