ИНН физлица не является персональными данными

УФНС Сахалинской области обращает внимание на то, что ИНН не является информацией, входящей в перечень персональных данных. ИНН формируется как цифровой код и является номером записи о лице в Едином государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН).

В этой связи требуется обязательное указание во всех документах налогоплательщика фамилии, имени и отчества, независимо от указания или неуказания в них ИНН.

К примеру, при заполнении распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему требуется указывать ИНН плательщика или уникальный идентификатор начисления (УИН) в реквизите «Код».

Указание ИНН или УИН позволяет налоговым органам определить плательщика и своевременно учесть перечисленные денежные средства в счет исполнения им обязанности по уплате налога.

Если налогоплательщик не знает либо забыл свой ИНН, то уточнить его можно воспользовавшись сервисом, размещенным на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru «Узнай ИНН».