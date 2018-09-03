Что профсоюзы думают о предложениях Путина по пенсионной реформе

Введение уголовной ответственности за нарушение трудовых прав предпенсионеров – мера излишняя и сложно реализуемая в правовом отношении. Так считают в Федерации независимых профсоюзов.

В целом же ФНПР поддерживает предложения президента Владимира Путина, которые он высказал в своем обращении 29 августа. Они в значительной степени дополнили законопроект и сделали его во многом более социально приемлемым, говорится в письме ФНПР, направленном зампредседателю Госдумы.

В письме профсоюзы изложили свои предложения по корректировке пенсионного законопроекта.

В частности, предлагается право использования двух оплачиваемых дней для диспансеризации распространить и на работающих пенсионеров.