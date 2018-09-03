Что профсоюзы думают о предложениях Путина по пенсионной реформе

Об этом и речь. Вы всё жизнь взносы не платите,а когда возраст придёт- идёте в ПФ за пенсией. И х...
Штукатурят, видать, воздухом и красят тоже. Бывает по-разному, но чаще всего ни штукатуры н...
Ну что,вы так реагируете, мы все в оной стране живем и в каждом городе и области есть и богатые, ...
снизили бы взносы с предпенсионеров - у работодателей появился бы хоть какой-то дополнительный ст...
natalisa52, Вы писали:Wern, Вы писали:natalisa52, Вы писали:У нас полно жен домработниц, почему м...
да что ж такое - то нужно, то не нужно...
Как видите, работа в этом направлении ведется. http://pravcons.ru/articles/nalogovye-novosti...
Его обязательно ставить? Зачем он?
Ну что,вы так реагируете, мы все в оной стране живем и в каждом городе и области есть и богатые, ...
Wern, Вы писали:natalisa52, Вы писали:У нас полно жен домработниц, почему мужья за них не платят ...
Ну так продолжайте нарушать, живите как хотите. Флаг вам в руки! И не надо здесь плакаться, как в...
И не надо здесь плакаться, как вам плохо. Интересно, и где я это тут делала?
natalisa52, Вы писали:У нас полно жен домработниц, почему мужья за них не платят в ПФ .? Или не п...
Над.К, Вы писали:Если инициатива набирает нужное количество голосов, вопрос выдвигается в думу &n...
finnavi, Вы писали:Да, да, если заговорили, что не будут лишать пенсий, то жди обратного.((( ...
Если инициатива набирает нужное количество голосов, вопрос выдвигается в думу Вот только не...
У нас полно жен домработниц, почему мужья за них не платят в ПФ .? Или не планируется,чтобы они д...
Это сайт госдумы https://priemnaya.parliament.gov.ru/ru/message/ Единственное,что радует., в...
https://www.roi.ru/Вот этот сайт. Моих там 3 инициативы,но их не опубликовали. Пишут,что на экспе...
Есть в этом большой плюс. всех пред пенсиоников перевести на ИП.и пусть налоговая попробуют...
С такими штрафами за несвоевременную отчётность, дешевле лес воровать. Покупай ключи, следи...
В моей практике большая часть отказов связана именно с возрастом руководителя. Действительно, бол...
"Тогда, - сказал Ежик - я тебя в книжечку запишу...."Смешарики
С.В, за что? Ну, например, у нас в Самаре завели уголовное дело на человека, который публ...
И на фоне этой статистики нам рассказывают, что наодного пенсионера приходится "полтора" работающ...
Текущий пенсионный фонд разворован. И что бы не возвращать туда "взятое взаймы" и была придумана ...
Статейка заказушная. действующий возраст выхода на пенсию всят не с потолка, а обоснован научно. ...
С.В, Вы писали:Не боитесь, что вас прикроют? А чего бояться? Если уже не зазорно официальным...
Уважаемые авторы, к сожалению, не у всех читателей форума есть возможность "со звуком" посмотреть...
natalisa52, Вы писали:Море есть предложений, но их даже и рассматривать не хотят. Четвертый ...
yater, Вы писали:Как раз важно - предоставил доки или нет. А ещё важно что это сбер.&n...
А в повестке должно быть указано по какому вопросу вызывают./ А то к нам пришли повестки для сотр...
Единственно правильная мысль прозвучала у предыдущего оратора. это " он критикует,. но не предлаг...
Наталья R, так это будет уже другая декларация. В которой будут данные только за период посл...
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