Когда многодетные матери смогут воспользоваться пенсионными льготами

Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году, посчитало агентство РБК.

О праве досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей заявил Владимир Путин во время своего выступления на прошедшей неделе.

«...если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — сказал президент.

Однако эта формулировка оставляла неопределенность, как право на досрочный выход на пенсию будет применяться в переходный период постепенного увеличения пенсионного возраста женщин.

Досрочный выход на пенсию будет считаться от 60 лет, то есть, от окончательного пенсионного возраста женщин (не от переходного начиная с 56 лет), сообщили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Женщины, родившие трех или четырех детей, получат право выходить на пенсию в возрасте 57 или 56 лет соответственно. Таким образом, впервые льгота будет предоставлена женщинам 1965 года рождения, у которых четверо детей, — они смогут выйти на пенсию в 2021 году (на год раньше их сверстниц, у которых меньше четырех детей).

Следующими смогут воспользоваться льготой женщины 1966 года рождения с четырьмя детьми — в 2022 году. Затем женщины того же года рождения, но с тремя детьми, — в 2023 году, и так далее. РБК собрало информацию в удобную таблицу

По действующему законодательству матери пятерых и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет при условии наличия трудового стажа не менее 15 лет. Это положение закона не меняется, сказал Путин. По словам Голиковой, в России сейчас 7,5 тыс. женщин, у которых пять или более детей, и они смогут выйти на пенсию досрочно в 2019 году.