За несдачу расчетов по страховым взносам будут блокировать счета

IriEro, Вы писали:IgorD, Вы писали:Бедная собачка, икает наверное не переставая, пока огненные бо...
Вот дали Вы ссылки, рассказали, как хорошо жили люди в стране, которой уже нет.Люди почитали, пов...
IgorD, Вы писали:Бедная собачка, икает наверное не переставая, пока огненные борцы за всё хорошее...
IgorD, я даю ссылки на открытую информацию - куда деваются деньги. А вы наивно пытаетесь вводить ...
Вы поймите, что эта инициатива никуда не пройдет Вопрос: а мы все стали такие пассивные (не...
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, А вы про что пытаетесь рассказать? В чем смысловая нагрузка вашего посл...
IgorD, А про собачек - почитайте, почитайте. Там ведь не одна собачка, как вы говорите. Их там мн...
IgorD, А вы про что пытаетесь рассказать? В чем смысловая нагрузка вашего последнего поста?
Бедная собачка, икает наверное не переставая, пока огненные борцы за всё хорошее против всего пло...
Но боюсь, что мечты о справедливом обществе, где все будут счастливы и довольны жизнью, так и ост...
Здравствуйте! А я вообще туплю на тот счет,что надо чек пробить работнику при выплате зарплаты .....
Над.К, на что ссылаться в жалобе? На отсутствие обязанности сдавать нулевку. Её сдают налог...
IriEro, Вы писали:IgorD, Вы писали:А нам, кстати, оборона пока помогает, чем бы кто не тряс) ...
Чтобы этого избежать, надо заложить в членские взносы индивидуальных садоводов сумму предпол...
Надежда-25, Вы писали:С.В, Вы писали:чера заходил, утром заходил. Что за паника то? Даже и трех ч...
Skrepo4ka, Вы писали:sv777, какой у вас оператор? У меня СБИС, не даёт его даже подписать. А...
– Раскольников, почему вы убили старушку за 20 копеек?– А пять старушек – уже рубль!
Я ведь тоже считаю, что и налоги надо платить с дохода ( с оговоркой: соизмеримые с доходом) и ка...
А в чем такая принципиальная разница между садовым и огородным товариществами? Если я решила поса...
Skrepo4ka, ну как... на русском языке, в свойственной нравоучительной манере...
IgorD, ну вот и ладненько.Напоминаю, что тема о том, что корень всех зол - это пекарши и вязальщи...
ВаляЧел, как отругали.Над.К, на что ссылаться в жалобе? Я видела, что противоречивая информация п...
Не сдала нулевой 6-ндфл за полугодие и заблокировали счёт. Жалобу надо было писать, а не н...
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, а с самокритикой у вас хорошо. Толку от вас - действительно - ноль ...
Skrepo4ka, что именно?)))
IgorD, а с самокритикой у вас хорошо. Толку от вас - действительно - ноль
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, Вы из бывших анонимов, поди... Да и тему постоянно переводите... По мен...
ВаляЧел, можно подробнее?
IgorD, Вы писали:А нам, кстати, оборона пока помогает, чем бы кто не тряс) А если бы не беше...
Мошенников да хакеров видать развелось много. Вот к чему приводит тотальная электронизация
И где теперь Каддафи? Может, лучше бы налоги брал да на оборону больше тратил? И это, с лог...
IgorD, Вы из бывших анонимов, поди... Да и тему постоянно переводите... По меньшей мере странно -...
А нам, кстати, оборона пока помогает, чем бы кто не тряс)
Нас налоговая отругала за то, что мы сдавали нулевой 6-НДФЛ))))
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, Думаю, вы прекрасно знаете - кто и почему убил Каддафи. И никакая оборо...
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