За несдачу расчетов по страховым взносам будут блокировать счета

IgorD Вот дали Вы ссылки, рассказали, как хорошо жили люди в стране, которой уже нет.Люди почитали, пов... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел IgorD, я даю ссылки на открытую информацию - куда деваются деньги. А вы наивно пытаетесь вводить ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IgorD ВаляЧел, Вы писали:IgorD, А вы про что пытаетесь рассказать? В чем смысловая нагрузка вашего посл... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел IgorD, А про собачек - почитайте, почитайте. Там ведь не одна собачка, как вы говорите. Их там мн... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел IgorD, А вы про что пытаетесь рассказать? В чем смысловая нагрузка вашего последнего поста? Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IgorD Бедная собачка, икает наверное не переставая, пока огненные борцы за всё хорошее против всего пло... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Но боюсь, что мечты о справедливом обществе, где все будут счастливы и довольны жизнью, так и ост... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Таня GH2 Здравствуйте! А я вообще туплю на тот счет,что надо чек пробить работнику при выплате зарплаты ..... При выплатах физлицам по договорам ГПХ применять ККТ не нужно

Над.К Над.К, на что ссылаться в жалобе? На отсутствие обязанности сдавать нулевку. Её сдают налог... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

Sveta Чтобы этого избежать, надо заложить в членские взносы индивидуальных садоводов сумму предпол... Какие изменится жизнь дачников из-за нового закона

sv777 Skrepo4ka, Вы писали:sv777, какой у вас оператор? У меня СБИС, не даёт его даже подписать. А... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

IgorD – Раскольников, почему вы убили старушку за 20 копеек?– А пять старушек – уже рубль! Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Я ведь тоже считаю, что и налоги надо платить с дохода ( с оговоркой: соизмеримые с доходом) и ка... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

innari А в чем такая принципиальная разница между садовым и огородным товариществами? Если я решила поса... Какие изменится жизнь дачников из-за нового закона

ВаляЧел IgorD, ну вот и ладненько.Напоминаю, что тема о том, что корень всех зол - это пекарши и вязальщи... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Skrepo4ka ВаляЧел, как отругали.Над.К, на что ссылаться в жалобе? Я видела, что противоречивая информация п... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

Над.К Не сдала нулевой 6-ндфл за полугодие и заблокировали счёт. Жалобу надо было писать, а не н... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

IgorD ВаляЧел, Вы писали:IgorD, а с самокритикой у вас хорошо. Толку от вас - действительно - ноль ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел IgorD, а с самокритикой у вас хорошо. Толку от вас - действительно - ноль Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro IgorD, Вы писали:А нам, кстати, оборона пока помогает, чем бы кто не тряс) А если бы не беше... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

room111 Мошенников да хакеров видать развелось много. Вот к чему приводит тотальная электронизация Используете для банковских платежей новый гаджет? Банку это покажется подозрительным

ВаляЧел И где теперь Каддафи? Может, лучше бы налоги брал да на оборону больше тратил? И это, с лог... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел IgorD, Вы из бывших анонимов, поди... Да и тему постоянно переводите... По меньшей мере странно -... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Нас налоговая отругала за то, что мы сдавали нулевой 6-НДФЛ)))) Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть