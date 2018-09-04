Клерк.Ру

За несдачу расчетов по страховым взносам будут блокировать счета

Федеральная налоговая служба уже подготовила новые формы документов для блокировки счетов налогоплательщиков за непредставления расчета по страховым взносам. Будущий приказ размещен на официальном портале проектов НПА.

Напомним, что изменения в часть первую Налогового кодекса, дающие право блокировать счета по этому поводу, внесены Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ. Новая норма кодекса вступила в силу 30 августа.

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, .


Посетить семинар по теме «РСВ»

Все семинары по теме РСВ