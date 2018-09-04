Закон о персональных данных мешает развитию многих сфер деятельности

Законодательство в области персональных данных требует пересмотра, поскольку чрезмерное регулирование в этой области затрудняет развитие многих сфер, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в интервью ТАСС.

«В ближайшее время нам вообще необходимо будет пересмотреть, что в себя включают и что под собой подразумевают персональные данные. Потому что современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности», — сказал замминистра.

По его словам, одной из сфер, развитие которых может быть затруднено из-за чрезмерного регулирования, может стать журналистика.

В качестве примера материала, появление которого сегодня могло нарушить целый ряд российских законов, он привел фотографию от 1972 года, на которой запечатлена плачущая обнаженная девочка Ким Фук, бегущая по дороге во время войны во Вьетнаме. Из-за бомбардировки деревни Чангбанг авиацией Южного Вьетнама пострадали мирные жители, на девятилетней Ким Фук загорелась одежда, и она ее с себя сбросила, убегая из деревни. Фотография девочки была сделана фотографом Ником Утом, за нее он получил Пулицеровскую премию, напоминает РБК.

Волин напомнил, что фотографировать детей без разрешения родителей в России нельзя, как и публиковать их обнаженные снимки.

«Если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий, которые вошли в золотой фонд мировой журналистики, где находится глупость — в регуляторике или в профессии? Я склонен считать, что в регуляторике», — сказал Волин, добавив, что менять надо что-то «в консерватории».

При этом замминистра отметил, что предъявлять претензии Роскомнадзору не стоит, поскольку он выступает в роли «блюстителя закона». Над этим ведомством находятся вышестоящие ведомства, которые в свою очередь проверяют, как Роскомнадзор выполняет свои функции.