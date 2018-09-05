В России может появиться минимальная цена на пиво

ВаляЧел Не получается у них убедительно обосновать свою позицию, Вообще нет такой задачи - анонимны... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие законы ему соблюдать, а ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел glav=buh, вот вы зачем опять по третьему кругу начинаете? Сами ничего не предлагаете, а требуете ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

yganka Написано "касается мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть первых п... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

tulie IriEro, Вы писали:А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на одну зарплату!"? &... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

glav=buh MissCherie, Вы писали:Здесь о том, что у нас такие законы, что можно заработать 10 т.р., а налого... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

MissCherie Явно. Им явно. Увидели у человека машину - и им сразу все стало явно. "Отнять и поделить" -... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на одну зарплату!"? ;) Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

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Елена_N glav=buh, а зачем к ним ВАМ "относится"? У нашего государства достаточно контролеров всякого кали... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IriEro И на каком уровне этот доход становится "совершенно другим уровнем дохода" для определения необхо... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

natalisa52 Тут палка в двух концах. Если зарплата не начислялась потому что вообще не было деятельности-это ... ПФР отменяет индексацию пенсии директору ООО, на которого не сдавалась СЗВ-М

Nаdine Товарищи, обижаете куча клиентов - и урезанный тариф?? Нет, конечно же, у меня доста... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

Svetyshka А почему роструд не напряжет ПФР, в который мы отправляем ежемесячно СЗВ-М, там есть вся информац... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

ВаляЧел Но сейчас посыпется, что за нытье в пользу бедных. Я работаю и плачу налоги, а они почему не долж... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Надежда-25 Liolina, Вы писали:В СБИС от тарифа зависит - если полный, то дает нулевку подписать, а если тот,... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

Nаdine 2ronics ну если у парикмахера хорошая машина - наверное, она не последние медяки на покупку оной ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Liolina В СБИС от тарифа зависит - если полный, то дает нулевку подписать, а если тот, который только чер... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

Блудный сын Курс рубля из параллельного мира Нее, как обычно - новостной отдел Клерка пишет лишь бы как... Слова главы ЦБ о возможном повышении ключевой ставки укрепили рубль

Izem И гуглить не надо, что предпенсионеров на предприятиях просто не будет. Ибо это дело собираются о... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

glav=buh Вагонные споры последнее делоКогда больше нечего питьНо поезд идет бутыль опустелаИ тянет поговор... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ZZZhanna Интересно, а какая статья ТК сейчас позволяет необоснованно уволить по инициативе работодателя со... Уголовка за увольнение граждан предпенсионного возраста: перспективы идеи властей