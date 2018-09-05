Клерк.Ру

В России может появиться минимальная цена на пиво

Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены на пиво, сообщил в интервью РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

Кроме того, чиновник заявил, что в ведомстве уже «прорабатывается вопрос» введения универсальной марки для пивоваренной продукции. Наноситься она будет на все виды тары.

Идею уже одобрили в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников считает, что пиво это важная часть рынка, которая должна регулироваться.

 

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