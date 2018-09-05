В России может появиться минимальная цена на пиво

Не получается у них убедительно обосновать свою позицию, Вообще нет такой задачи - анонимны...
Nаdine, Вы писали:Да тут в общем понятно всё. Похоже, у человека случилась какая-то (_!_) - неваж...
Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие законы ему соблюдать, а ...
Любая деятельность и денежные поступления на расчётный счет и в кассу предприятия должны полность...
glav=buh, вот вы зачем опять по третьему кругу начинаете? Сами ничего не предлагаете, а требуете ...
Написано "касается мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть
первых п...
IriEro, Вы писали:А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на одну зарплату!"? &...
Давно уже все изобретено, хочешь мед.обслуживание - покупай мед.страховку, а не плати в какие-то ...
MissCherie, Вы писали:Здесь о том, что у нас такие законы, что можно заработать 10 т.р., а налого...
Явно. Им явно. Увидели у человека машину - и им сразу все стало явно. "Отнять и поделить" -...
А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на одну зарплату!"? ;)
прожиточный уровень ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ на иждивении Пардон! Прожиточный минимум, конечн...
glav=buh, Вы писали:Nаdine То есть совершенно другой уровень доходов. Вот таких обира...
Елена_N, Вы писали:glav=buh, а зачем к ним ВАМ "относится"? У нашего государства достаточно контр...
glav=buh, а зачем к ним ВАМ "относится"? У нашего государства достаточно контролеров всякого кали...
IriEro, Вы писали:И на каком уровне этот доход становится "совершенно другим уровнем дохода" для ...
И на каком уровне этот доход становится "совершенно другим уровнем дохода" для определения необхо...
Nаdine То есть совершенно другой уровень доходов. Вот таких обирать - грех.Кто будет ...
Тут палка в двух концах. Если зарплата не начислялась потому что вообще не было деятельности-это ...
Svetyshka, где вы в новости увидели отчет для работодателей?
Товарищи, обижаете куча клиентов - и урезанный тариф?? Нет, конечно же, у меня доста...
А почему роструд не напряжет ПФР, в который мы отправляем ежемесячно СЗВ-М, там есть вся информац...
Но сейчас посыпется, что за нытье в пользу бедных. Я работаю и плачу налоги, а они почему не долж...
Думаю, что лишить индексации могут, но только с 01.03.2018 года, до этого момента была неопределе...
Liolina, Вы писали:В СБИС от тарифа зависит - если полный, то дает нулевку подписать, а если тот,...
2ronics ну если у парикмахера хорошая машина - наверное, она не последние медяки на покупку оной ...
В СБИС от тарифа зависит - если полный, то дает нулевку подписать, а если тот, который только чер...
Насчёт критериев, кто должен платить, а кто нет. Сугубое ИМХО. Если чел зарабатывает региональный...
Курс рубля из параллельного мира Нее, как обычно - новостной отдел Клерка пишет лишь бы как...
И гуглить не надо, что предпенсионеров на предприятиях просто не будет. Ибо это дело собираются о...
Вагонные споры последнее делоКогда больше нечего питьНо поезд идет бутыль опустелаИ тянет поговор...
Интересно, а какая статья ТК сейчас позволяет необоснованно уволить по инициативе работодателя со...
А что с Форумом? Пишет Database error
Налоги и взносы с физлиц хорошо платить когда есть что кушать.
НатальяС, Вы писали:А для чего? В какой-то сфере деятельности удобнее? Когда право собственн...