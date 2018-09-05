Пора поднимать цены на авансы? Бухгалтеры думают, как не попасть на НДС

С 1 января 2019 грядет повышение ставки НДС. О том, что делать с авансами и кто же «попадет на деньги», продавец или покупатель, рассуждают бухгалтеры на форуме.

«В 2018 г. получили аванс Дт 51 Кт 62.02 118 руб., на сумму НДС в 4 кв.2018 г. Дт 76АВ Кт 68.02 18 руб.

Отгрузили ТРУ в 2019 г. Дт 62.01 Кт 90 120 руб. на сумму НДС Дт 90 Кт 68.02 20 руб.

Дт 62.2 Кт 62.01 118 руб. и покупатель останется по любому должен 2 руб. причем не за товары, работы услуги в именно 2% НДС . Так что пора поднимать цены на авансы.», — пишет автор темы.

Однако с выводом о том, что покупатель останется должен, другие бухгалтеры не согласились. Какие пути решения проблемы они предлагают, можно узнать в теме «Пора поднимать цены на авансы». А может быть у вас есть свои идеи по этому поводу? Поделитесь с коллегами.