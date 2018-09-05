Пора поднимать цены на авансы? Бухгалтеры думают, как не попасть на НДС

Какие эксперты? Там уважаемые актеры, спортсмены сидят.
IriEro, Вы писали: Каждый сам выбирает свою дорогу. Счастливого пути! Нет, всем неплате...
Над.К, Вы писали:Поправили. Попробуйте, пожалуйста, еще раз Спасибо большое! Теперь и с запя...
devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали:Разуйте глаза! Всё. Заканчиваем платить налоги и расходимся...
IriEro, Вы писали:Разуйте глаза! Всё. Заканчиваем платить налоги и расходимся.
Поправили. Попробуйте, пожалуйста, еще раз
devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали: ВАШ бюджет - это тот которым распоряжаетесь лично Вы....
Я и другие плательщики делегируем полномочия управления бюджетом другим гражданам, выбираем их и ...
ВаляЧел, Вы писали:Wern, вы написали, что ТУТ продвигается идея ножей и грабежей. Где ТУТ? Тыкнит...
rcnrcn, Вы писали:Не получается у него посчитать, потому что в введённом вами он понимает, что эт...
Не получается у него посчитать, потому что в введённом вами он понимает, что это число в какой-ли...
IriEro, Вы писали: ВАШ бюджет - это тот которым распоряжаетесь лично Вы. Вот Вы участвуете в...
Поняла из-за чего это происходит. Где-то ошибка в Коэффициенте пересчета, потому что даже, если п...
Wern, вы написали, что ТУТ продвигается идея ножей и грабежей. Где ТУТ? Тыкните меня носом, будьт...
devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали:Почему кто-то должен вкладывать свои копейки в Ваш бюджет? ...
У меня не получилось посчитать компенсацию, выдал результат NaN руб. * 28 дней = NaN руб. и всё. ...
Одна статья на клерке вызвала гражданскую войну...А как же конституция и природные богатства?
ВаляЧел, Вы писали:Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие закон...
Я одинаково осуждаю всех преступников, Как говорится, не судите... мы обсуждаем тех кт...
От того у нас и гражданского общества нет, потому что вы этих простых вещей не понимаете.
IriEro, Вы писали:Почему кто-то должен вкладывать свои копейки в Ваш бюджет? Или Вы считаете госу...
явно не к понижению курса валюты
И что это значит? К чему это приведет?
Не получается у них убедительно обосновать свою позицию, Вообще нет такой задачи - анонимны...
Nаdine, Вы писали:Да тут в общем понятно всё. Похоже, у человека случилась какая-то (_!_) - неваж...
Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие законы ему соблюдать, а ...
Любая деятельность и денежные поступления на расчётный счет и в кассу предприятия должны полность...
glav=buh, вот вы зачем опять по третьему кругу начинаете? Сами ничего не предлагаете, а требуете ...
Написано "касается мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть
первых п...
IriEro, Вы писали:А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на одну зарплату!"? &...
Давно уже все изобретено, хочешь мед.обслуживание - покупай мед.страховку, а не плати в какие-то ...
MissCherie, Вы писали:Здесь о том, что у нас такие законы, что можно заработать 10 т.р., а налого...
Явно. Им явно. Увидели у человека машину - и им сразу все стало явно. "Отнять и поделить" -...
А кто помнит из какого фильма это проклятие: "Чтоб ты жил на одну зарплату!"? ;)
прожиточный уровень ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ на иждивении Пардон! Прожиточный минимум, конечн...
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!