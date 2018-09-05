Мошенники разработали новую схему хищения денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему хищения денег с банковских карт россиян. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, специализирующуюся на кибербезопасности.

Мошенники отправляют гражданам SMS следующего содержания: «В рамках закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ ваша карта заблокирована, подтвердите последнюю операцию по e-mail или телефону». Владелец карты звонит по указанному номеру, мошенник представляется сотрудником банка и просит назвать данные карты и ее CVV-код.

По словам руководителя Zecurion Analytics Владимира Ульянова, цель злоумышленников — выяснить реквизиты платежной карты, чтобы, отключив проверку CVV2/CVC2-кода по карте держателя, осуществить перевод денег жертвы на карту мошенника или совершить покупки в интернет-магазинах. По оценкам компании «Атак Киллер», специализирующейся на кибербезопасности, от новой схемы мошенничества пострадало уже порядка ста человек, ущерб оценивается примерно в 2 млн рублей.

Принципиальным новшеством мошеннической схемы стала ссылка на федеральный закон, которая добавляет убедительности сообщению мошенников. Однако сейчас банки не имеют права блокировать транзакции. Такие полномочия у них появятся только 26 сентября 2018 года, когода вышеуказанный закон вступит в силу. Для разблокировки клиенту надо связаться с кредитной организацией по телефону или электронной почте и пройти идентификацию.

Для того чтобы не потерять деньги, нельзя сообщать третьим лицам данные своих карт и ее CVV-код. Получив сообщение о блокировке карты, необходимо перезвонить в банк и выяснить ситуацию — правда ли, сообщение пришло от кредитной организации. Если нет, SMS следует удалить. Если да, то банку необходимо сообщить, что перевод отправляли действительно вы, что с вашим аккаунтом всё в порядке, и тогда «пластик» разблокируют.