Отдай налоги и спи спокойно: что такое налоговый комплаенс по-минфиновски

Директор Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов дал интервью агентству Reuters. Материал размещен на сайте министерства.

В интервью, в основном, обсуждается налоговый маневр и налоги нефтяников. Однако часть его посвящена и налоговому администрированию.

ФНС работает над созданием «налогового комплаенса», рассказал Сазанов. У налогоплательщиков должно преобладать желание заплатить налоги и спать спокойно, а не сэкономить и нервничать.

«В странах с развитой экономикой все придерживаются простой логики, когда в налоговом законодательстве есть какая-то неясность, лучше заплатить. У нас пока по-прежнему считают, что, если в Налоговом кодексе есть определенная неясность, нужно ее использовать и придумать, как не платить налоги.», — посетовал глава Департамента. ФНС в свою очередь пытается всеми доступными способами эти «лазейки» перекрыть.

Суть возникающих споров с ФНС, по мнению Сазанова, заключается в том, что люди находят неоднозначные инструменты налоговой оптимизации, говоря о том, что в Налоговом кодексе не очень четко прописан вопрос уплаты налогов в этой части. И когда такие споры с ФНС проигрываются, многие говорят, что ФНС «закручивает гайки».

Но если исходить из консервативного налогового планирования1, такие споры в принципе никогда не возникнут, заявил Сазанов. Т.е. чиновник считает, что бизнес просто должен отдать деньги в бюджет, не пытаясь уменьшить свои налоги, пользуясь возможностями, которые дает ему Налоговый кодекс и другие законы.

Так же речь в интервью шла и появившейся возможности у ФНС запрашивать информацию у аудиторов и доступа к счетам граждан при проведении камеральных проверок. По мнению главы Департамента, это все не расширение полномочий ФНС, а всего лишь предоставление доступа к информации, который необходим для эффективного налогового контроля. И что добросовестных граждан это не должно волновать, так как не ущемляет их права.

«Если бы речь шла о том, что банк передал информацию о счетах в ФНС, а она „всплыла“ через 5 дней в интернете, тогда это волнение было бы понятно. Но такого никогда не будет», — уверен Алексей Сазанов.

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1Консервативная налоговая политика - готовность трактовать спорные налоговые вопросы исходя из приоритетов и интересов бюджета с целью снижения налоговых рисков.