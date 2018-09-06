ИП, являющийся оценщиком, платит фиксированные взносы в двойном размере

devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (...
Я думаю от такого президента, как в России, при возможности весь бы бизнес бабло выводил, включаю...
Поддержу предыдущегокомментатора. Задолбали все, и налоговая, и банки, и менты, и президент. То ж...
Новость выглядит так, как будто вырвана из контекста.
и плевать на этот кодекс Толк что так долго принимали налоговый кодекс. Он всё равно ...
очень своевременно. Уже в стране и туристических фирм не осталось-все банкроты!
Воняет старый пот чаще надо мыться и стираться.Велос это здоровый образ жизни, а вот машины нужно...
Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей они смогут эти ци...
Лена2009, Вы писали:Ежегодный оплачиваемый отпуск.... А что, у кого то проблема была идти в...
Лена2009, Вы писали:Мне не понятно, как будет считается трудовой стаж. Скажем, женщина отработала...
Nаdine, попробуем по ткс тоже решить, время есть, там на 17/09 приглашение.
Самое печальное то, что сколько плат/сборов/налогов на туризм не вводи, четко проверить их послед...
я думал я в 90-х вакханалию финансовую видел, да, она была, но и заработать можно было, а сейчас ...
Лучше сходИте, скорее всего, это формальность, и результатом похода будет Акт об отказе .....&nbs...
лучше бы пиво появилось, а то та неясная субстанция цвета мочи пивом не является, а нормальное пи...
«Эта система, понятное дело, неэффективна, она проблемна», так и создавалось то все с...
я честно пытался заплатить налоги и спать спокойно, ан нет, не дают спать спокойно, поэтому бизне...
так не зря 3 ярда бакинских Россией в банковскую систему Кипра было ввалено в прошлом году, подма...
Мне вот очень интересно - 1.5 года это судебное разбирательство столько длилось? Или истец стольк...
Лена2009, Вы писали:Мне не понятно, как будет считается трудовой стаж. Скажем, женщина отработала...
Это сапожники без сапог, которые даже не знают законов. Какие 15 лет?В действующем законодательст...
Izem, Вы писали:Сейчас из интереса зашёл на сайт https://patent.nalog.ru/ и посчитал патент для М...
Сейчас из интереса зашёл на сайт https://patent.nalog.ru/ и посчитал патент для Москвы по моим ви...
В общем, если вдруг кому интересно (напомню, что я сдала нулевой расчёт по 6-ндфл за 6 месяцев.) ...
Izem, Вы писали:Ну, и хорошо было бы добавить в статью ещё пару пунктов для общего понимания расх...
Ну, и хорошо было бы добавить в статью ещё пару пунктов для общего понимания расходов будущего пр...
MissCherie, Вы писали:Вот что происходит, пока мы тут из-за тортиков на дому спорим Если бы...
Круто. Берешь пенсионера, подсылаешь его к конкуренту, потом пенсионер увольняется и подает иск, ...
Тетка очень длинная была?
Вот что происходит, пока мы тут из-за тортиков на дому спорим :)
Да нормальный закон.. чего непонятно, если есть 3 детей возрастом до 12 лет, то можно брать в гра...
А где же в статье предложение президента , что в 2019 г. и 2020 г. будет предусмотрен льготный вы...
Это народ свои накопительные пенсии выводит... Лучше тратить их в 60 на Кипре и Кайманах, чем в 6...
Есть же люди, которые могут использовать любые законы себе на пользу.
Уже запутались в количестве законов и кодексов.
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