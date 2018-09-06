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ИП, являющийся оценщиком, платит фиксированные взносы в двойном размере

Федеральный налоговая служба опубликовала решение по жалобе оценщика, который зарегистрирован в налоговой по двум основаниям - как ИП и как оценщик.

Заявитель пытался оспорить начисление ему фиксированных страховых взносов в двойном размере. Однако у него это не получилось.

По мнению ФНС, если плательщик относится одновременно к нескольким категориям, указанным в пункте 1 статьи 419 НК РФ, он исчисляет и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию. То есть как индивидуальный предприниматель и как лицо, осуществляющее иную деятельность, указанную в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ.

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