Как будут индексировать пенсии в ближайшие три года

Пенсии по старости проиндексируют с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% в 2020 году и на 6,3% в 2021 году сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом мнения Президента РФ, высказанного в телеобращении от 29 августа 2018 года. В частности, учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно при индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. рублей.

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей.

Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2019 году - на 2,4%. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей (в этом году 9052 рубля).

Согласно подготовленному законопроекту, бюджет ПФР на 2019 сформирован по доходам в сумме 8,6 трлн рублей и по расходам - 8,6 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей (на 104,3%) по доходам и на 115,9 млрд рублей (на 101,4%) по расходам.