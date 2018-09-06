Систему индивидуального пенсионного капитала пока обсуждать не будут

Публичное обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) отложено. О причинах такого решения пишет сегодня газета «Ведомости».

О том, что обсуждение отложено из-за реакции общества на предложения о повышении пенсионного возраста, ранее сообщил «Интерфакс».

Это действительно так, подтвердили несколько источников «Ведомостей». Сам законопроект уже готов, его писал Минфин, говорят двое из них, и участники рынка ждали, что концепция будет представлена в августе. Теперь ее публикация откладывается.

Изначально Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 г., но уже в конце 2017 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что запустить смогут не раньше 2020 г. Этот же срок указан в уведомлении о начале разработки проекта, опубликованного Минфином в начале августа.

Против публичного обсуждения была администрация президента, указывает топ-менеджер НПФ, знающий об этом от участника обсуждения: «Негатива от повышения пенсионного возраста и так много».

ИПК представят только после того, как законопроект о пенсионном возрасте будет принят во втором чтении, запланированном на осеннюю сессию, указывает человек, принимавший участие в обсуждении, и подтверждают два сотрудник НПФ.

ИПК должен заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. В ИПК их будет делать сам работник — по умолчанию взнос будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. Но работник может сам определить размер взноса, например сохранить его нулевым. Накопления будут собственностью человека, а не государства, как по действующему законодательству.

По оценкам ЦБ, к 2030 г. ИПК привлечет 12 трлн руб., говорил в июне первый зампред Сергей Швецов. Скорость развития электронных сервисов и их востребованность дают основания «надеяться на большое привлечение граждан в эту систему», объяснил он. ИПК станет одним из ключевых проектов развития сегмента длинных денег на ближайшие три года, указывал ЦБ.