В ЦБ заявили об окончании массированного этапа отзыва лицензий у банков

Skrepo4ka KsanaN, по идее штрафовать не за что, т.к. ни чего не нарушено. Но вот моя налоговая прямо из кож... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

KsanaN Не сдаю , потому у меня есть право не сдавать. Если какая налоговая интересовалась почему не сдаю... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

natalisa52 Над.К, Вы писали:В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы э... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Ibrisami 1. Это хорошо, если будет работать. А не как мне, пару месяцев назад, при условии заполнения всег... Получить сертификат на материнский капитал можно электронном виде

Над.К В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы это только те, кто... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

natalisa52 Над.К, Вы писали:А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие мес... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Над.К А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие места проживания. Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

glav=buh Natali Kr, Вы писали:devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят в... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Xall Над.К, Вы писали:Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей ... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

Natali Kr devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ale96433132 Я думаю от такого президента, как в России, при возможности весь бы бизнес бабло выводил, включаю... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

natalisa52 и плевать на этот кодекс Толк что так долго принимали налоговый кодекс. Он всё равно ... Чиновники придумали новый кодекс

natalisa52 очень своевременно. Уже в стране и туристических фирм не осталось-все банкроты! Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Над.К Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей они смогут эти ци... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

tinka10_03 Самое печальное то, что сколько плат/сборов/налогов на туризм не вводи, четко проверить их послед... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

StugIII я думал я в 90-х вакханалию финансовую видел, да, она была, но и заработать можно было, а сейчас ... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Nаdine Лучше сходИте, скорее всего, это формальность, и результатом похода будет Акт об отказе .....&nbs... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

StugIII лучше бы пиво появилось, а то та неясная субстанция цвета мочи пивом не является, а нормальное пи... В России может появиться минимальная цена на пиво

StugIII «Эта система, понятное дело, неэффективна, она проблемна», так и создавалось то все с... Чиновники придумали новый кодекс

StugIII я честно пытался заплатить налоги и спать спокойно, ан нет, не дают спать спокойно, поэтому бизне... Отдай налоги и спи спокойно: что такое налоговый комплаенс по-минфиновски

StugIII так не зря 3 ярда бакинских Россией в банковскую систему Кипра было ввалено в прошлом году, подма... Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз

Izem Сейчас из интереса зашёл на сайт https://patent.nalog.ru/ и посчитал патент для Москвы по моим ви... Как лучше платить налоги на удаленном бизнесе в инстаграме или скайпе