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В ЦБ заявили об окончании массированного этапа отзыва лицензий у банков

Массированный этап отзыва лицензий в российском банковском секторе завершается, его финансовое оздоровление на заключительном этапе, заявил в ходе форума Ассоциации банков России зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Массированный этап отзыва лицензий потихоньку завершается, мы подходим к этапу завершения финансового оздоровления банковского сектора», — цитирует Поздышева РИА Новости.

Больше всего лицензий было отозванов в 2016 году - 93. Всего с 2013 года по сегодняшний день лишились лицензий 344 банков.

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