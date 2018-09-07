Одна из целей ФНС - стать незаметной

Налоговые и таможенные органы РФ должны стать незаметными для бизнеса, и все возможности для этого в условиях цифровой экономики есть, пишет РИА Новости. В этом уверен глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступивший на сессии Московского финансового форума, посвященной трансформация налогового и таможенного администрирования.

«С точки зрения цифровой экономики и работы с данными между подходами доходообразующих органов государственной власти и бизнеса нет большой разницы», — сказал глава ФНС.

«Если налоговые и таможенные органы хотят не отстать от перемен, у них нет иного выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности. В этой связи их основная цель — встроиться в естественную среду налогоплательщиков и стать максимально незаметными, используя цифровизацию как инструмент решения задач», — добавил он.

По его словам, ФНС и таможенная служба уже пошли по этому пути, объединив свои информационные системы. Благодаря этому между ведомствами происходит обмен сведениями о таможенной стоимости товаров и подконтрольных лицах, а также используется единая система управления рисками, напомнил он.