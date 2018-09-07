Ресурсы от повышения НДС пойдут на развитие. Силуанов обещал

Ресурсы от повышения НДС — это ресурсы на развитие, а не на проедание, заявил журналистам на брифинге в рамках Московского финансового форума первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов,.

«Ресурсы от НДС — это ресурсы не на проедание, это ресурсы не на зарплаты, на текущее потребление. Это ресурсы на развитие, что важно для соискания источников роста вместе с финансовыми возможностями частного сектора», — передает слова Силуанова РИА Новости.

Он отметил, что повышение НДС при профицитном бюджете — это поиск источника доходов, не связанных с внешней конъюнктурой.