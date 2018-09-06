Клерк.Ру

«Такснет» провел масштабный ежегодный форум в Казани

23 и 24 августа в Казани компания «Такснет» провела форум «Re:vision. Свежий взгляд в будущее».

Кратко подведем итоги прошедшего форума.

  • Обсудили возможности продаж в В2В сегменте.
  • Эффективные инструменты продвижения в интернете.
  • Был открыт простой и важный секрет: рассчитывайте срок жизни клиента (LTV) и быстрее идите делать бизнес.

Это далеко не вся программа прошедшего форума. Подробности здесь.

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