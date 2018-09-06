«Такснет» провел масштабный ежегодный форум в Казани

Над.К Над.Вас., у вас может и нет льгот по проезду. А в других местах есть. Это претензии к вашим власт... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Над.Вас. Никаких льгот у пенсионеров по ЖКХ, проезду и медикаментам нет!!! Есть льготы у ветеранов тр... Единороссы определилась с поправками в закон о повышении пенсионного возраста

Над.К Ну, справедливости ради, в России живет не только титульная нация. У нас 83 региона. Но список вп... Forbes представил рейтинг самых богатых семей России

Транска В статье много воды, конкретику только по ссылке и доооолго вчитываясь, и не факт что пригодиться... Как налоговое нарушение превращается в уголовку для главбуха и директора

Первоклассник "На лоха не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь" (С) Мошенники разработали новую схему хищения денег с банковских карт

y.ponomarev Ключевое слово "пока". Потом надо будет столько заполнить, что проще вообще бизнесом не заниматься В чеках ККТ пока не надо указывать ИНН покупателя

Анютины глазки Можно просто отдать сразу всю выручку в бюджет и ложиться спать. Правда, можешь еще и должен оста... Отдай налоги и спи спокойно: что такое налоговый комплаенс по-минфиновски

devasman Natali Kr, Вы писали: Я вернулась к Вам со своими кофточками! Почитала посты выпала в ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Листопад5 нам уже служба занятости выслала письмо, о том что мы должны предоставлять такие сведения ежеквар... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

Skrepo4ka KsanaN, по идее штрафовать не за что, т.к. ни чего не нарушено. Но вот моя налоговая прямо из кож... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

KsanaN Не сдаю , потому у меня есть право не сдавать. Если какая налоговая интересовалась почему не сдаю... Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

natalisa52 Над.К, Вы писали:В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы э... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Ibrisami 1. Это хорошо, если будет работать. А не как мне, пару месяцев назад, при условии заполнения всег... Получить сертификат на материнский капитал можно электронном виде

Над.К В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы это только те, кто... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

natalisa52 Над.К, Вы писали:А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие мес... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

Над.К А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие места проживания. Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

glav=buh Natali Kr, Вы писали:devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят в... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Xall Над.К, Вы писали:Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей ... Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

Natali Kr devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты