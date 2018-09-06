«Такснет» провел масштабный ежегодный форум в Казани

Над.Вас., у вас может и нет льгот по проезду. А в других местах есть. Это претензии к вашим власт...
Никаких льгот у пенсионеров по ЖКХ, проезду и медикаментам нет!!! Есть льготы у ветеранов тр...
очень часто в целях экономии средств покупаю НЕисключительную лицензию, что не отменяет того факт...
ФОТОФАКТ! Европейский ЦБ выпустил монету в 80 рублей:
y.ponomarev, Вы писали:В других странах столько в оффшоры не выводят. Чтобы работать с оффш...
Ну, справедливости ради, в России живет не только титульная нация. У нас 83 региона. Но список вп...
Одни кхм... российские фамилии. А говорили, Союз распался...
В статье много воды, конкретику только по ссылке и доооолго вчитываясь, и не факт что пригодиться...
какие права у граждан в стране, такие и у страны: лузеры.
Storn, Вы писали:какому лешему нужен этот реквизит? рядовому покупателю - вряд ли...... боль...
"На лоха не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь" (С)
Сколько фирм за это поплатилось, потеряв деньги на р/счетах...
Сергей Швецов, вероятно, съел чего-нибудь.
Ага, добровольно сами понесем им денежку! Ржунемогу
Ключевое слово "пока". Потом надо будет столько заполнить, что проще вообще бизнесом не заниматься
Можно просто отдать сразу всю выручку в бюджет и ложиться спать. Правда, можешь еще и должен оста...
какому лешему нужен этот реквизит? рядовому покупателю - вряд ли......
Natali Kr, Вы писали: Я вернулась к Вам со своими кофточками! Почитала посты выпала в ...
нам уже служба занятости выслала письмо, о том что мы должны предоставлять такие сведения ежеквар...
В других странах столько в оффшоры не выводят.
Им, туристам, говорят по 4 000 положено за каждую аннулированную путевку. Они должно быть счастли...
KsanaN, по идее штрафовать не за что, т.к. ни чего не нарушено. Но вот моя налоговая прямо из кож...
Не сдаю , потому у меня есть право не сдавать. Если какая налоговая интересовалась почему не сдаю...
natalisa52, вообще-то временные места проживания далеко не всегда являются гостиницами. Есть апар...
Над.К, Вы писали:В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы э...
1. Это хорошо, если будет работать. А не как мне, пару месяцев назад, при условии заполнения всег...
В гостинице- это гостиничный сбор. Вы ошибаетесь )) И по вашему туристы это только те, кто...
Над.К, Вы писали:А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие мес...
А причем тут туристические фирмы? Такой налог берут через гостиницы и прочие места проживания.
Natali Kr, Вы писали:devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят в...
Над.К, Вы писали:Так как ясновидящих там скорее всего нет, то как кроме из отчетов работодателей ...
devasman, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (...
Я думаю от такого президента, как в России, при возможности весь бы бизнес бабло выводил, включаю...
Поддержу предыдущегокомментатора. Задолбали все, и налоговая, и банки, и менты, и президент. То ж...
Новость выглядит так, как будто вырвана из контекста.
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