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«Единая Россия» придумала как пополнить бюджет Пенсионного фонда

«Единая Россия» предложила отдавать конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд. Такой законопроект был внесен вчера в Госдуму, пишет «Интерфакс».

«У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода — это средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Эту инициативу партия внесла сегодня в Государственную думу», — сказал Турчак журналистам в четверг.

По его словам, за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей.

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