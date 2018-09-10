Почему уведомления налогоплательщикам приходят из другого города

Управление ФНС по Ставропольскому краю объяснило, почему жители региона получают уведомления на уплату налогов за 2017 год из Красноярска.

Дело в том, что массовую печать и рассылку документов проводят типографии филиалов федерального казенного учреждения «Налог-сервис», которые расположены в разных городах страны (Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске, Кемерове, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе). Так что, налоговые документы могут прийти из любого города в этом списке.



Как отметили налоговики, те жители региона, кто подключён «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», не ощутили никаких перемен – они получают уведомления только в электронном виде. Уведомления на бумаге пользователям этого сервиса не направляются.



В ведомстве также напомнили, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год – не позднее 3 декабря 2018 года.