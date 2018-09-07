У «Клерка» появился новый справочник «Курс валют»

Спешим сообщить, что у «Клерка» теперь новый справочник «Курс валют».
Он содержит в себе таблицу курсов валют с сайта ЦБ России и калькулятор валют и массу новых возможностей.
Автоматически страница показывает сегодняшнюю дату, но в строке ниже можете выбрать любую предыдущую.
В справочнике курсы около 40-ка валют. Их можно легко первести в конвертере не только в рубли, но и в любую другую валюту из представленных в справочнике.
Кроме того, кликнув на наименование валюты вы сможете узнать динамику её курса за последние 10 дней.
Желаем приятного использования!
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!