Клерк.Ру

У «Клерка» появился новый справочник «Курс валют»

Спешим сообщить, что у «Клерка» теперь новый справочник «Курс валют».

Он содержит в себе таблицу курсов валют с сайта ЦБ России и калькулятор валют и массу новых возможностей.

Автоматически страница показывает сегодняшнюю дату, но в строке ниже можете выбрать любую предыдущую.

В справочнике курсы около 40-ка валют. Их можно легко первести в конвертере не только в рубли, но и в любую другую валюту из представленных в справочнике.

Кроме того, кликнув на наименование валюты вы сможете узнать динамику её курса за последние 10 дней.

Желаем приятного использования!

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