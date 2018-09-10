Как попасть в реестр малых предприятий

Как попасть в Единый реестр субъектом малого и среднего предпринимательства. рассказали налоговики Тюменской области. Для включения в него необходимо соответствовать ряду критериев и учитывать сроки подачи всех необходимых документов.
Включение юридического лица в Реестр осуществляется ФНС с использованием специального программного обеспечения без участия хозяйствующего субъекта. Главное, что необходимо сделать юридическому лицу – правильно оформить и своевременно подать соответствующие отчетные документы в рамках налогового учета и отчетности, поскольку на основании анализа этих данных Реестр и формируется.
Т.е. если компания, к примеру, не представила сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, то в Реестр субъект включен не будет.
Кроме того, для внесения организации в реестр последней необходимо соответствовать критериям:
- предельного значения среднесписочной численности работников: для средних предприятий - от 101 до 250 человек включительно, для малых - до 100 работников включительно, для микропредприятий - до 15 человек;
- предельного значения выручки от реализации товаров (работ, услуг): для средних предприятий – 2 млрд рублей, для малых и микро- предприятий – 800 млн рублей и 120 млн рублей соответственно.
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