Как попасть в реестр малых предприятий

Как попасть в Единый реестр субъектом малого и среднего предпринимательства. рассказали налоговики Тюменской области. Для включения в него необходимо соответствовать ряду критериев и учитывать сроки подачи всех необходимых документов.

Включение юридического лица в Реестр осуществляется ФНС с использованием специального программного обеспечения без участия хозяйствующего субъекта. Главное, что необходимо сделать юридическому лицу – правильно оформить и своевременно подать соответствующие отчетные документы в рамках налогового учета и отчетности, поскольку на основании анализа этих данных Реестр и формируется.

Т.е. если компания, к примеру, не представила сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, то в Реестр субъект включен не будет.

Кроме того, для внесения организации в реестр последней необходимо соответствовать критериям: