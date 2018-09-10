Минфин не будет инициировать введение туристического сбора, но может поддержать

Минфин России готов поддержать введение туристического сбора в регионах «Золотого кольца» и других субъектах РФ, если подобные предложения поступят от самих регионов, заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума.

«На мой взгляд, возможно было бы предоставить право всем субъектам РФ вводить туристический, или как его еще называют, „гостиничный“ сбор. Это могли бы быть и субъекты, как мы говорим, „Золотого кольца“, например, Владимирская область и другие регионы, которые могли бы воспользоваться данным правом. Я считаю, что это положительный опыт», — передает слова Горнина РИА Новости.

При этом он отметил, что Минфин не будет выходить с такой инициативой.

«Все-таки это региональный доход и местный доход. Минфин пока не планирует к 2019 году каких-либо изменений. Но точно, я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург», — добавил первый замминистра. Каких-либо системных обращений по поводу туристического сбора не было.