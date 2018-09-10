Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Получивший три месяца назад гражданство России американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом ​городского парламента подмосковного Красногорска. Об этом РБК сообщили в пресс-службе красногорского отделения «Единой России», которое выдвинуло Монсона на выборы.

Боец заявил о намерении стать депутатом в начале июня, российский паспорт он получил 12 июня. Гражданином России Монсон стал в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

Как ранее писал РБК, после получения российского гражданства бывший американец стал также бизнес-партнером бизнесмена Владимира Кутьева, являющегося основным владельцем единственного легального казино в Алтайском крае.