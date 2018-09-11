Как подстраховаться при расставании с гендиром?

Каков план действий при увольнении генерального директора по собственному желанию? Как подстраховаться? С таким вопросом пришел в форум один из пользователей.

«Есть небольшая вероятность, что он может начудить в будущем, например, задним числом подписать какой-нибудь договор, который ООО не сможет выполнить или что-то в таком духе», — пишет GromovD2014.

Автор темы видит только один вариант подстраховки: перед увольнением составить реестр всех подписанных им договоров. Но поможет ли это?

Если вы сталкивались с подобной проблемой или просто хотите её обсудить, зайдите в тему «Подстраховка при расставании с генеральным директором».