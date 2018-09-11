Как подстраховаться при расставании с гендиром?

Не думаю. 4% налог + взносы в ФОМС (в статье написано, что они таки будут) Взносы в ФОМС в...
Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ...
Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непреме...
Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непременно в ...
Великий Ёлкин хорошо сказал
и прибыль от тортиков в месяц хотя тысяч 30 - почему нет? Такую прибыль (не выручку, а приб...
Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутствовала, поэтому нич...
Вот вам еще голос народа:))))[ytvideo class="yt-video js-embeded" data-src="https://www.youtube.c...
вом вобще не знакомо, собственничек... ТоТ послушай народ. С Челябой лучше не шутить
Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут ))
Камни, шашки и бутылки в...
Несмотря на то, что предлог «касаемо» входит в состав русского литературного языка, э...
пока считала обнаружила еще один вид патента - производство хлебобулочных и мучных кондитерских и...
Над.К, Вы писали: Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут ))Посоветуйте, куд...
Посчитала на сайте налоговой - стоимость патента на 12 мес в г. Ярославль 20 тыс., хорошо п...
ToT, Вы писали:Это новость специально для бухгалтера? Зачем засорять ленту? Между прочим, д...
Свечков, Вы писали:Гость77, в какого рода профессионалы обсуждают эту новость на своем профессион...
Это новость специально для бухгалтера? Зачем засорять ленту? Между прочим, депутаты создают...
не понятно - будет или нет подтверждаться пенсионный стаж вот именно. В данный момент стату...
Гость77, в какого рода профессионалы обсуждают эту новость на своем профессиональном форуме? ...
А разве патент ИП на вид деятельности -услуги поваров по изготовлению блюд на дому- это не наш сл...
MissCherie, Вы писали:Официального производителя проще привлечь к ответственности. Согласна, но н...
Кстати, кидание камней, шашек дымовых и бутылок в милицию, это тоже неотъемлемая часть митинга? &...
Над.К, Вы писали:Это новость специально для бухгалтера? А бухгалтеры ничем, кроме бухгалте...
Официального производителя проще привлечь к ответственности. Согласна, но не всегда. Можно купить...
А чего такой ролик постеснялись выложить? Опять про беременную побитую девушку, которая парнем ок...
Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. Он банально вно...
А разве патент ИП на вид деятельности -услуги поваров по изготовлению блюд на дому- это не наш сл...
Штрафных санкций за ошибки в учете и непреднамеренные правонарушения. это как? Типа в аутсор...
\ А что руководители не подписывают кассы авансовые отчёты приказы на командировки. Тогда бухгалт...
MissCherie, Вы писали:Так травятся же люди: https://iz.ru/726155/anastasiia-chepovskaia/slet...
А если для того что бы он же платил российские налоги по специальным заниженным ставкам, тогда см...
Это новость специально для бухгалтера? А бухгалтеры ничем, кроме бухгалтерии не интересуют...
MissCherie, Вы писали:А на фабрике рабочие не приходят, когда у детей ротАвирус.. И сами больные ...
Бухгалтерское агенство - зло.
А у вас местных чиновников нет? Почему московские чиновники должны думать о других регионах? Вы с...
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