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Когда в справке 2-НДФЛ можно не указывать ИНН сотрудника

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 справки 2-НДФЛ установлено, что в поле «ИНН в Российской Федерации» указывается ИНН, подтверждающий постановку данного физлица на учет в налоговом органе РФ.

При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не заполняется.

Об этом напоминает ФНС в письме № ПА-4-11/15942 от 17.08.2018.

Представление в налоговый орган сведений о доходах физлиц без указания ИНН физлица по причине его отсутствия, прошедших форматный контроль, не образует состава правонарушения, установленного статьей 126.1 НК.
 

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