Когда в справке 2-НДФЛ можно не указывать ИНН сотрудника

Zveruga Судя по возрасту ЕГЭ тут совершенно не причём. Редактор статьи или глуповат или потерялся во врем... Когда кассир не дружит с математикой…

Надежда-25 ZhP, Вы писали:Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. ... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

Nаdine пачка муки 2 кг 70 руб., пачка масла 100 руб Какой-то бомжатский ассортимент Вы предлагаете... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

mityai Когда всё более менее относительно справедливо Когда такое было? Вы опять мечетесь между пл... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Wern MissCherie, Вы писали:Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал - я вас верно понял? Кстати, это вполне мог... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Wern ronics, Вы писали:Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на нег... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ale96433132 Про предложенные альтернативы...У нас в самаре КПРФ тоже отказали в митинге в городе и рпедложили... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

MissCherie Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ale96433132 "Власть делает то, что она и должна делать - защищает себя. Для этих нападок используют и тебя и... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

mityai А почему бы не разрешить Навальному митинг? Вы, наверняка, удивитесь, узнав , что как раз р... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ВаляЧел Если большое предприятие. чаще всего на карты зарплата уходит. А там, кстати, проще з... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

mityai А призыв приходить - это призыв к погромам что ли? Призыв приходить на несанкционир... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ale96433132 Гость77, Не хотите обсуждать - проходите мимо, вот и всё. Посещайте только тематические стат... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Мученица бухучета ZhP, Вы писали:Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. ... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ale96433132 Митяй,А почему бы не разрешить Навальному митинг? Пусть все придут и увидят какой он глупый и усл... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ale96433132 У меня жена на РЖД работает в кадрах. У меня у друга есть брат, которому его брат жены муж... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Над.К ronics, да вы поймите, что клиентов еще найти надо )) Попробуйте найти заказчиков на 30 торт... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К А, видео где он призывает приходить молодежь на митинги вы, конечно не видели. А призыв пр... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

mityai Я лично там не присутствовала, поэтому ничего сказать не могу. Я там не был, видео не виде... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Над.К Не думаю. 4% налог + взносы в ФОМС (в статье написано, что они таки будут) Взносы в ФОМС в... Закон для самозанятых граждан готов и будет принят в ускоренном темпе

ronics Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ToT Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непреме... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непременно в ... Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

Над.К и прибыль от тортиков в месяц хотя тысяч 30 - почему нет? Такую прибыль (не выручку, а приб... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутствовала, поэтому нич... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Вилен Гарбузов вом вобще не знакомо, собственничек... ТоТ послушай народ. С Челябой лучше не шутить Боец Джефф Монсон стал депутатом в Подмосковье

mityai Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут )) Камни, шашки и бутылки в... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Homer Несмотря на то, что предлог «касаемо» входит в состав русского литературного языка, э... Как написать пояснения в налоговую?

ronics пока считала обнаружила еще один вид патента - производство хлебобулочных и мучных кондитерских и... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

IgorD Над.К, Вы писали: Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут ))Посоветуйте, куд... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ronics Посчитала на сайте налоговой - стоимость патента на 12 мес в г. Ярославль 20 тыс., хорошо п... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты