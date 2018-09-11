Стартовал всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России — 2018»

Открылась регистрация участников Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2018». Он пройдет с 11 по 21 сентября. Участие в конкурсе бесплатное.

Первенство проводится по следующим номинациям: «Лучший бухгалтер коммерческой организации»

«Лучший бухгалтер организации государственного сектора»

«Лучший молодой бухгалтер»

«Лучший налоговый консультант» — новая номинация! Принять участие можно в нескольких номинациях.

Участники конкурса выполняют задание — решают задачу в режиме онлайн на официальном сайте ИПБ России в любое время и в любом месте при наличии доступа к сети Интернет.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными призами. Дополнительно в этом году учреждены две специальные премии основателей ИПБ России: Ярослава Вячеславовича Соколова и Олега Моисеевича Островского, которые в этом году отметили бы 80-летие.

Победителям конкурса — членам ИПБ России выдается сертификат о повышении профессионального уровня в объеме 40 часов. Остальные победители получают право стать членами ИПБ России без обучения и сдачи экзаменов.