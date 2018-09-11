Стартовал всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России — 2018»

Когда такое было? Вы опять мечетесь между плохим пастухом и чуть менее плохим? Действительно, а ...
Судя по возрасту ЕГЭ тут совершенно не причём. Редактор статьи или глуповат или потерялся во врем...
ZhP, Вы писали:Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. ...
пачка муки 2 кг 70 руб., пачка масла 100 руб Какой-то бомжатский ассортимент Вы предлагаете...
Когда всё более менее относительно справедливо Когда такое было? Вы опять мечетесь между пл...
MissCherie, Вы писали:Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на...
Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал - я вас верно понял? Кстати, это вполне мог...
Вы, наверняка, удивитесь, узнав , что как раз разрешение он таки получает регулярно. Ага. В...
ronics, Вы писали:Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на нег...
Про предложенные альтернативы...У нас в самаре КПРФ тоже отказали в митинге в городе и рпедложили...
Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ...
"Власть делает то, что она и должна делать - защищает себя. Для этих
нападок используют и тебя и...
А почему бы не разрешить Навальному митинг? Вы, наверняка, удивитесь, узнав , что как раз р...
Если большое предприятие. чаще всего на карты зарплата уходит. А там, кстати, проще з...
А призыв приходить - это призыв к погромам что ли?
Призыв приходить на несанкционир...
Гость77, Не хотите обсуждать - проходите мимо, вот и всё. Посещайте только тематические стат...
ZhP, Вы писали:Бухгалтер одного из наших клиентов похитил более 3 млн. рублей, выдавая зарплату. ...
Митяй,А почему бы не разрешить Навальному митинг? Пусть все придут и увидят какой он глупый и усл...
У меня жена на РЖД работает в кадрах. У меня у друга есть брат, которому его брат жены муж...
ronics, да вы поймите, что клиентов еще найти надо )) Попробуйте найти заказчиков на 30 торт...
А, видео где он призывает приходить молодежь на митинги вы, конечно не видели. А призыв пр...
Я лично там не присутствовала, поэтому ничего сказать не могу. Я там не был, видео не виде...
Не думаю. 4% налог + взносы в ФОМС (в статье написано, что они таки будут) Взносы в ФОМС в...
Если домашний тортик стоит 2 тыс рублей, я думаю что стоимость продуктов на него около 1 тыс., а ...
Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непреме...
Вот когда примут депутаты-боксеры какой-нибудь бухгалтерский закон, тогда и обсудим непременно в ...
Великий Ёлкин хорошо сказал
и прибыль от тортиков в месяц хотя тысяч 30 - почему нет? Такую прибыль (не выручку, а приб...
Камни, шашки и бутылки в милицию никто не кидал Я лично там не присутствовала, поэтому нич...
Вот вам еще голос народа:))))[ytvideo class="yt-video js-embeded" data-src="https://www.youtube.c...
вом вобще не знакомо, собственничек... ТоТ послушай народ. С Челябой лучше не шутить
Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут ))
Камни, шашки и бутылки в...
Несмотря на то, что предлог «касаемо» входит в состав русского литературного языка, э...
пока считала обнаружила еще один вид патента - производство хлебобулочных и мучных кондитерских и...
Над.К, Вы писали: Вы телевизор побольше смотрите, там еще и не то покажут ))Посоветуйте, куд...
Посчитала на сайте налоговой - стоимость патента на 12 мес в г. Ярославль 20 тыс., хорошо п...
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