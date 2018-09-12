Как исчисляется земельный налог при приобретении участка в середине года? На этот вопрос ответило УФНС Республики Карелия.

Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (кадастровой стоимости земельного участка).

При приобретении права на земельный участок в течение года налог за этот год считается исходя из числа полных месяцев владения участком. При этом если возникновение прав произошло до 15 числа месяца (включительно), то налог будет исчислен за весь этот месяц. Если же участок куплен после указанной даты, налог за месяц, в котором совершена сделка, не взимается.

За 2017 год для всех имущественных налогов физических лиц, в том числе и земельного, установлен единый срок уплаты - не позднее 3 декабря 2018 года.