Как оплатить налоги за иное лицо через Личный кабинет на сайте ФНС

Управление ФНС России по Кемеровской области напоминает, что с 2016 года действует порядок, разрешающий производить уплату налогов за налогоплательщика иным лицом. При этом в платежном документе в поле «ИНН» Плательщика должно быть указано значение ИНН, чья обязанность исполняется.

При оплате налогов из « Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц » платеж формируется автоматически, поэтому осуществлять оплату необходимо из Личного кабинета лица, которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица.

Сведения о произведенной оплате имущественных налогов отражаются в сервисе в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется несколько рабочих дней для передачи сведений от кредитной организации в органы Федерального казначейства, затем – органами казначейства в налоговый орган.

Осуществляя оплату за третье лицо, надо иметь ввиду, что иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.