Как оплатить налоги за иное лицо через Личный кабинет на сайте ФНС

Управление ФНС России по Кемеровской области напоминает, что с 2016 года действует порядок, разрешающий производить уплату налогов за налогоплательщика иным лицом. При этом в платежном документе в поле «ИНН» Плательщика должно быть указано значение ИНН, чья обязанность исполняется.
При оплате налогов из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» платеж формируется автоматически, поэтому осуществлять оплату необходимо из Личного кабинета лица, которому начислен налог, используя банковскую карту иного лица.
Сведения о произведенной оплате имущественных налогов отражаются в сервисе в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется несколько рабочих дней для передачи сведений от кредитной организации в органы Федерального казначейства, затем – органами казначейства в налоговый орган.
Осуществляя оплату за третье лицо, надо иметь ввиду, что иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.
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