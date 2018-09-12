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Сбербанк приостановил рефинансирование ипотеки своих клиентов

Сбербанк России приостановил рефинансирование ипотечных кредитов собственных клиентов, следует из сообщения на сайте банка. «Рассмотрение обращений своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующей ипотеке Сбербанком не производится», — говорится в сообщении.

В чат-поддержке банка «Интерфаксу» сообщили, что банк сейчас не рефинансирует ссуды своих клиентов.

«Рефинансирование возможно только кредитов сторонних банков», — отметил специалист.

При этом в колл-центре банка корреспонденту «Интерфакса» рассказали, что рефинансировать свой кредит в Сбербанке возможно, ставка до снятия обременения — 11,5%.

«Снижение ставок рассматривалось в индивидуальном порядке в соответствии с программой снижения процентных ставок по ипотечным кредитам. Действие программы завершено, если мы примем решение о запуске новой, то объявим об этом дополнительно», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Сбербанка. Представитель банка также отметил, что банк рассмотрит заявления о снижении ставок, поданные до 10 сентября, результаты будут известны не позднее 30 сентября.

Рефинансирование используется банками и заемщиками, чтобы уменьшить платежи по кредиту, который раньше был выдан по более высокой ставке.

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