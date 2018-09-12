Дизайн какой российской купюры могут изменить

Концепция российских банкнот устарела и, поэтому настало время для внесения изменений в их дизайн, сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук. По его мнению, первой может поменяться пятитысячная купюра.

Ткачук рассказал, что «концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов и после после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела. Да и сам дизайн тоже является защитным признаком».

Поэтому, по мнению главы Госзнака, «время внесения существенных изменений в дизайн уже настало».

Банкнота номиналом 5000 рублей — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации, — добавил Аркадий Ткачук.