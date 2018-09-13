Инициатива: продавать сигареты надо только в обмен на «бычки»

Над.К Выяснять по какому закону и сумму штрафа не стала, т.к. отчетность была сдана. Ну что тут в... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Над.К id159345999, причем тут роскошь? Вы правда не понимаете, почему нужно отдельно держать убийц... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

Над.К sv777, ну вот никак вы не можете понять, что нет отчета, нет данных для штрафа :) Как можно не ви... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

Хоттабыч Кстати, я только сегодня начал смотреть его (Алексея Навального) ролики на ютубе. Пока мне не к ч... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

Tenchic Нулевой отчет надо сдавать или как? И форму отчета где брать??? Регионы будут отчитываться в Роструд о работниках предпенсионного возраста

yng Всё это говорит о том, что мозги у наших депутатов окончательно заплыли жиром и перестали со... Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

id159345999 Действительно, бизнес же привык к роскоши, а тут тюрьма, это же какой стресс! Это простой народ с... Сидящим в российских тюрьмах бизнесменам выделят отдельные блоки

sv777 Штрафуют, когда отчетность сдана с опозданием, а если не сдана вообще, то и штрафа нет.. В ... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

VikaV2193 Боюсь, что президентом вы поединок проиграете. Он в очень хорошей форме ... И в отличие от нас с ... Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

ВаляЧел А если работников 500 - вряд ли главбух единственный бухгалтер в организации, Это реальная ... Самые распространенные способы мошенничества со стороны бухгалтеров

ale96433132 Суть вы уловили, тут я полностью согласен. Проблема в том, что сейчас мало кто не будет просвещат... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

ale96433132 Митяй, давай пусть каждый сам сходит на митинг Навального и потом расскажет как было на самом дел... 1018 человек задержаны на акциях протеста против повышении пенсионного возраста

sv777 А что это за штраф такой? Ну вот если только за среднесписочную автоматом 200 рублей выпишут, а ... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

ale96433132 Боюсь, что президентом вы поединок проиграете. Он в очень хорошей форме ... И в отличие от нас с ... Чиновников можно будет вызывать на дуэль и сражаться с ними на шпагах

Над.К и тут просят вначале СДАТЬ. Ну где-то может и просят, а по факту многие сразу и штрафуют. Н... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

titova-tlt Автоматом штрафы не начисляются. Налоговая не знает, сдали вы ее или нет? Может вы ее по почте от... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

KateK Ну вот если только за среднесписочную автоматом 200 рублей выпишут и тут просят вначале СДА... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?

natalisa52 Вот из какого пальца высосана эта налоговая нагрузка? Как она может быть в пределах 7... Бизнес наращивает долги перед поставщиками

System OC Пфффффф! Белый и пушистый. Но так ежели он няшечка такой, отчего мы - которых сотни тысяч и в ног... «Без шансов на проверку». Семь цитат Михаила Мишустина

Над.К а штрафа за не сданную отчетность разве нет? А что это за штраф такой? :) Ну вот если толь... Стоит ли «бросать» фирму, если она стала не нужна?