Инициатива: продавать сигареты надо только в обмен на «бычки»

В России насчитывается около 60 миллионов курильщиков, каждый из которых выкуривает в среднем 5 000 сигарет в год, производя не только облака ядовитого дыма, но и тонны окурков, которыми засыпаны наши улицы, дворы, парки, детские площадки, подъезды и пр.
Инициативный россиянин придумал способ, как прекратить это безобразие.
Необходимо ввести в закон положение, разрешающее продажу сигарет только в обмен на сданные использованные/выкуренные сигареты (окурки), в пропорции один к одному. Запретить продажу сигарет лицам, не сдающим окурки, следует из инициативы, размещенной на сайте РОИ.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!