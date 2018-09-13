Клерк.Ру

Инициатива: продавать сигареты надо только в обмен на «бычки»

В России насчитывается около 60 миллионов курильщиков, каждый из которых выкуривает в среднем 5 000 сигарет в год, производя не только облака ядовитого дыма, но и тонны окурков, которыми засыпаны наши улицы, дворы, парки, детские площадки, подъезды и пр.

Инициативный россиянин придумал способ, как прекратить это безобразие.

Необходимо ввести в закон положение, разрешающее продажу сигарет только в обмен на сданные использованные/выкуренные сигареты (окурки), в пропорции один к одному. Запретить продажу сигарет лицам, не сдающим окурки, следует из инициативы, размещенной на сайте РОИ.

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