В каком случае налоговики могут прийти к вам домой

Если у вас есть долг по уплате имущественных налогов, то вполне вероятно, что налоговики заглянут к вам в гости.
Так, например, в Курганской области контролеры в рамках совместных рейдов с приставами посещают ярых неплательщиков налогов.
Гражданам предлагают расплатиться с долгом на месте либо вручают документы на оплату.
В ряде случаев приставы налагают арест на имущество должников. Так, например, у некоторых физлиц арестованы мобильные телефоны, которые будут реализованы в случае неуплаты налогов.
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