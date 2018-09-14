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В каком случае налоговики могут прийти к вам домой

Если у вас есть долг по уплате имущественных налогов, то вполне вероятно, что налоговики заглянут к вам в гости.

Так, например, в Курганской области контролеры в рамках совместных рейдов с приставами посещают ярых неплательщиков налогов.

Гражданам предлагают расплатиться с долгом на месте либо вручают документы на оплату.

В ряде случаев приставы налагают арест на имущество должников. Так, например, у некоторых физлиц арестованы мобильные телефоны, которые будут реализованы в случае неуплаты налогов.

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