Где граждане без адреса могут оформить ИНН

С 30 августа 2018 года расширились возможности получения ИНН. Если раньше встать на учет в налоговом органе можно было при наличии места жительства (пребывания), недвижимости и транспортных средств на территории России, то теперь эти условия сняты.

Изменения коснутся россиян, которые по различным жизненным обстоятельствам не имеют регистрации по месту жительства (месту пребывания) в России или постоянно проживают за рубежом, а также иностранцев, не проживающих на территории РФ, но имеющих источники доходов на ее территории.

Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 НК.

Подать заявление о постановке на учет по рекомендуемой форме N 2-2-Учет можно в любой налоговый орган лично или по почте. На основании этого заявления налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство. Получить его можно как лично, так и по почте (необходимо указать адрес на территории РФ).

Присвоенный ИНН заявитель может узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС.

Наличие ИНН также позволит налогоплательщикам подключиться к сервису «Личный кабинет», с помощью которого можно подавать декларации о доходах в электронном виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь в инспекцию лично. Для открытия доступа и получения логина и пароля необходимо один раз прийти в налоговый орган.