Россия начнет обмен налоговой информацией с ОАЭ и Багамами

Россия расширит международный обмен финансовой информацией. Еще несколько юрисдикций подтвердили готовность автоматически передавать ФНС России данные о счетах и доходах, которые подлежат налогообложению в России. Проект приказа о расширении списка ФНС опубликовала на портале раскрытия нормативных актов. Общее число таких государств достигло 85, следует из пояснительной записки к документу.

Новыми участниками автообмена с Россией станут такие популярные офшорные юрисдикции, как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Багамы, Гонконг, Вануату, Макао​, Сент-Китс и Невис​, Аруба и Гренада. Автоматически обмениваться с Россией финансовой информацией также начнет Азербайджан. Взаимодействие с новыми юрисдикциями из списка начнется после 1 января 2019 года, следует из списка активаций автообмена на сайте ОЭСР.

Таким образом, данные о счетах, активах и компаниях российских налоговых резидентов в этих юрисдикциях автоматически будут доступны ФНС. Службе не придется каждый раз запрашивать информацию у налоговиков из других стран и обосновывать подозрения в уклонении от уплаты налогов.